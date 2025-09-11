New Port -satamassa positiivinen kesä ★

New Port –satama Mainiemessä on avoinna vielä lokakuun loppuun asti, jonka jälkeen sähkö ja vesi katkaistaan ja jätehuolto päättyy.

Veneiden talvisäilytyskausi satamassa alkaa 15.9. ja yhteisnosto järjestetään 4.10.

– Positiivinen kesä, veneilijöitä oli jopa vähän enemmän kuin viime vuonna, sanoo satamapäällikkö Kenneth Björkman.

– Toki sitäkin kuuli, että ensin oli liian kylmää ja sitten liian kuumaa, mutta pääosin veneilijät ovat olleet hyvin ja hyvällä mielellä liikkeellä. Muutama vanha konkari aikoo taas käydä kalassa jäitten tuloon asti.

Mainiemessä Päijänteen rannalla, Caravan-alueen kupeessa on yhteensä 91 venepaikkaa 5–15 metrin pituisille veneille. Kotisataman yhteydessä on vuokrattavana kolmekerroksinen kivitalo Villa Marina, jolla on oma ranta.

Assosin Helmet Oy:llä on New Port –satama myös Sysmässä, siellä venepaikkoja on 100. Sysmässä asuva Björkman käy Padasjoella yleensä viikoittain:

– Veneellä pääsee puolet nopeammin kuin autolla. Automatkassa menee tunti.