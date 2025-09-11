Maakunnan yrittäjäpalkinnot ★

Päijät-Hämeen Vuoden Yrittäjät 2025 julkistettiin Yrittäjän päivänä 5.9.

Heidät palkitaan ja Maakunnallinen vuoden yrittäjä julkistetaan Päijät-Hämeen Yrittäjäjuhlassa 13.2. Sibeliustalossa Lahdessa. Padas­joen Yrittäjäjuhla on 22.11. Rientolassa.

Asikkalassa yrittäjäpalkinnon saa ralliautoja vuokraavan Dogbox Oy:n Jukka Hara, Hartolassa Rantalan Lomamökkien Jouni Hokkanen, Heinolassa Heila Oy ja puukerrostaloja tuottava VVR Wood Oy, Hollolassa Kunnaksen Metalli Oy, Kärkölässä Hieronta Katja Keskitalo, Lahdessa kiertotalouskiinteistöihin erikoistunut Varkka Oy, Nastolassa putkimuottivalmistaja Toolstec Oy, Orimattilassa Palonahon Perhekoti Oy ja Sysmässä Sysmän kolarityö.

Padasjoen Vuoden yrittäjä julkistettiinkin jo viime viikon Padasjoen Sanomissa. Padasjoen Vuoden Yrittäjäksi 2025 valittiin Hämeen Moreenijaloste Oy:n Lauri Mertsalmi. Maaliskuussa 1993 perustettu Hämeen Moreenijaloste Oy on murskaukseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa soran ja kallion murskauksia sekä seulontoja avaimet käteen –periaatteella. Yrityksen valikoimassa ovat kiviainekset kaikkiin tarpeisiin. Asiakkaina ovat rakennusliikkeet, kunnat ja yksityiset kiviainestoimittajat pääosin Etelä-Suomessa. Liikkuva kalusto, joustava palvelu ja notkeus toimia ovat yrityksen kilpailuvaltteja.