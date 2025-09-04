Uimahalliin ja kuntosalille kuukausikortilla –hinta nousi ★

Uimahalli avautui kesätauon jälkeen 1.9.
Aukioloajat ovat samat kuin aiemminkin; ainoa muutos koskee lauantain yleisövuoroa, joka alkaa vasta 11.10. ja päättyy pääsiäiseen.
Vesijumpatkin pyörähtivät saman tien käyntiin. Koululaisuinnit alkavat ensi viikolla ja uimakouluja, myös aikuisille, suunnitellaan parhaillaan syyskaudelle.
– Maksuton vauvauinti kannattaa hyödyntää. Padasjokelaiset vanhemmat pääsevät maksutta alle vuoden ikäisen lapsensa kanssa sunnuntain vauvauintiin, vinkataan uimahallilta.
Uimataidon merkitys nousi esiin viime kesän hukkumistapauksissa eri puolilla Suomea. Padasjoella lasten uimataitoaste on korkea ja sitä pyritään entisestään nostamaan panostamalla Suomen Uimaopetusliiton painotusten mukaisesti vedestä pelastautumiseen ja pelastamiseen.
– Uinti- ja salimaksuja on osin korotettu, esimerkiksi uinnin päivälippu arkisin 14–16 välillä nousi kolmesta neljään euroon, mutta sarjalippu ajalla 14–16 on se entinen 30 euroa.
Perjantain tilausuinnin hinta nousi 40 eurosta viiteen kymppiin.
Sekä uimahallin että kuntosalin 3 kk lippu on muuttunut kuukausikortiksi 30 € / kk.
– Kuntosalille voi ostaa myös vuosilipun 300 €, jolloin hinnan nousuksi jää 8,20 € / kk.