PadMulaiselle SM-mitali jokkiksesta ★

Elokuun viimeisenä viikonloppuna ajettiin Puolangalla Moilaspojat Oy Jm SM-Liiga eli tuttavallisemmin jokamiehenluokan ”joukkueässämmät”.

Suomenmestaruusmitaleista lähti taistelemaan 26 joukkuetta, joista kolmessa nähtiin Padasjoen Moottoriurheilijoiden edustajia. Aku Ahonen Team Jykerössä (YUA), Juho Suppula Vääksyn Betoni Tiimissä (KalUA) ja vanhempi veljes Juuso Suppula Ivomit Paineautot Teamissä (NokUA). Vääksyn Betoni Tiimissä kilpaili myös padasjokelainen Ari-Pekka Ahonen.

Aku Ahonen.

Lauantain 30.8. karsinnoista jokainen padmulainen selvitti joukkueineen tiensä sunnuntaille. Kovassa semifinaalilohkossa Aku Ahosen ja Team Jykerön tie nousi pystyyn, mutta Suppulan veljekset pääsivät aina finaaliin asti kuuden parhaan joukkueen joukkoon. Vääksyn Betoni Tiimi taisteli viimeiseen lähtöön saakka pronssimitalipisteistä. Sijoitus oli lopulta oli neljäs.

– Harmittaa kyllä, ettei mitalia tullut, mutta neljäs sija on silti kova, voi olla tyytyväinen. Ennen kisoja tiesin jo, ettei oma Fiat 133 riitä ylämäen lähtökiihdytyksessä tehokkaampien kardaaniautojen mukaan, mutta ketterä takatuuppari oli Roninkaan Moottoriradan tiukoissa mutkissa nopea. Se avasi monesti paikan ohituksille. Auto toimi hyvin koko viikonlopun. Kovatasoisia lähtöjä sai ajaa lauantain ensimmäisestä sunnuntain viimeiseen lähtöön asti. Ihan parasta sykkeen nostatusta, kertoo Juho.

Juho Suppula.

Viime vuoden tapaan Korsu Team (NoorUA/MK) uusi mestaruutensa ja Ivomit Paineautot Team ajoi hopealle.

– Tavoitteena oli kirkastaa hopeamitali viime vuodesta ja lähellä jo oltiinkin, mutta finaalivaiheessa sattui itselle huono päivä. Ensimmäisessä lähdössä oli liian vähän lähtökierroksia, auto nyykähti viivalle ja muut saivat etumatkaa. Seuraavassa lähdössä pääsin kärkeen, mutta heti ensimmäisessä mutkassa auto muutti urista suuntaa ja auto pyörähti ympäri, sanoo Juuso.

Juuso Suppula ja itse rakennettu Volvo 66 vasemmalla.

Juuso kertoo, että oli jo tuittupäisyyksissään päättänyt, että jos SM-voitto tulee, hän pitää lajista välivuoden.

– Nyt jäi ikävä polte, joten taitaa jäädä välivuosi pitämättä, naureskelee Juuso.