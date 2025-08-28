Johtavana kanttorina Skantz-Viljakainen ★

Hollolan seurakunnan johtavana kanttorina on heinäkuun lopulta toiminut Kirsi Skantz-Viljakainen Jussi Keltakankaan ollessa virkavapaalla 5.1. asti.

Padasjoen kanttorina jatkaa tammikuulle kesäkanttori Suvi Häme, joka aloittaa kuorotoiminnan kirkossa torstaina 28.8. Päiväkuoron harjoitukset ovat klo 15 ja Perinnekuoron klo 16.

Kirsi Skantz-Viljakainen konsertoi sunnuntaina 31.8. Kärkölässä.

Skantz-Viljakainen tuli kanttoriksi Kärkölään helmikuussa 2011. Ensimmäinen virkapaikka oli Helsingissä Vartiokylässä. Laajaa musiikkiosaamistaan hän on hyödyntänyt rikastaen seurakunnan jumalanpalvelusten musiikkielämää ja järjestämällä konsertteja Kärkölän kirkkoon ja seurakuntakeskukselle. Sunnuntaina 31.8. klo 16 sopraano Skantz-Viljakainen ja urkuri Elisa Vikki musisoivat Kärkölän kirkossa, jossa ohjelmassa on mm. Bachin ja Widorin virtuoosista urkumusiikkia, suomalaisia yksinlauluja ja aarioita.

– Teen paljon yhteistyötä erilaisten muusikoiden kanssa, laulan ja soitan. Kotonakin soi laulu, piano, alttosaksofoni, viulu ja huilua, kun lapset ja puoliso myös musisoivat: kertoo Skantz-Viljakainen.

Pihtiputaalta lähtöisin oleva maatalon tyttö sanoi nuorena, että kanttoria hänestä ei varmasti tule. Suvussa oli kuitenkin kanttoreita sekä äidin että isän serkuissa. Opiskelupaikan auettua ensi yrityksellä Sibelius-Akatemiasta ei sitä voinut sivuttaa. Kuopion musiikkikeskus tuli tutuksi kuuden vuoden aikana, jolloin Skantz-Viljakainen opiskeli siellä sekä Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin opinnot, että nuoruuden haaveammatin, Kuopion konservatorion pianopedagogin tutkinnon. Vuosia myöhemmin korona-aika mahdollisti laulun A-tutkinnon ja ammatillisen kehittämisen Lahden konservatoriossa.

Kärkölään perhe päätyi Skantz-Viljakaisen tultua valituksi Kärkölän kanttoriksi. Paikkakunta ei ollut entuudestaan tuttu, mutta uuden työpaikan myötä kaupunki vaihtui maaseutuun ja omakotitalokin tuli saman tien ostettua.

– Olen löytänyt itsestäni myyrän: olen hurahtanut puutarhanhoitoon ja toki myös luonnonrauhaan. Kaupunkireissujen jälkeen tulee olo, että ihana tulla kotiin maaseudun rauhaan, jossa on tilaa hengittää.

Kärkölässä kanttorin johdettavina ovat lapsikuoro ja neliääninen kirkkokuoro. Yhteistyötä tulevana vuonna on luvassa ainakin Asikkalan kirkkokuoron kanssa. Kärkölän vuonna 1889 valmistuneen tiilikirkon urut (vuodelta 1966) ovat Skantz-Viljakaisen mukaan yhdet parhaimmista Kangasalan Urkutehtaan tuon ajan soittimista.

Johtavan kanttorin tehtävien hoitaminen oman työn ohessa näkyy Kärkölässä siten, että joitain kanttoritöitä on delegoitava kollegoille, jotta ehtii hoitaa esihenkilön tehtävät kuten työvuorosuunnittelun, laskujen hyväksymiset ja erilaiset kokoukset.

Padasjoella Skantz-Viljakainen on aiemmin käynyt soittamassa pari siunaustilaisuutta. Todennäköistä on, ettei hän kovin usein yli tunnin matkaa eteläisestä Kärkölästä aja tänne, kun lähempänäkin löytyy Hollolan kanttoreita.