VPK:n satavuotisnäyttely ★

Padasjoen Vapaapalokunnan 100-vuotisjuhlanäyttely on monipuolinen kattaus palo­kunnan paikallishistoriasta. Kotiseututalolla on 20.8. asti esillä vanhaa esineistöä, valokuvia ja lehtileikkeitä, mutta myös nykypäivänä käytössä olevia varusteita ja välineitä.

– Kaikki on paloasemalta, kertoo Padasjoen sopimuspalokunnan päällikkö Martti Salonen.

Ystävyyspalokuntatyö on näkyvästi esillä. Keskellä on ensivasteen työasuja mallinukkien yllä, seinustoilla vitriineissä vanhoja kypäriä ja yhdessä kohtaa pitkäaikaisten padas­jokelaispalopäälliköiden, Urpo Koivukosken ja Kimmo Salosen muistonurkka. Koivukosken vanha virka-asukin on yleisön nähtävissä, samoin Erkki Saksan mitalit.

Palopäälliköiden muistonurkka.

Ruudulla pyörii toiminnallisia valokuvia palomiehistä harjoituksissa ja hälytystehtävissä. Muutamia vanhojakin mustavalkokuvia on entisajoilta säilynyt.

Palokuntatoiminnan alkuaikojen esineistöä Arrakoskelta.

Näyttely muistuttaa näin VPK:n 100-vuotisjuhlien alla padasjokelaisia siitä, miten Arrakoskelta aikoinaan alkanut tulipalojen sammutustoiminta on laajentunut hyvinkin monenlaisiin onnettomuustilanteisiin, ennaltaehkäisyyn ja turvallisuusviestintään. Lauantaina 16.8. on Mainiemen sahalla päiväjuhla klo 12 alkaen. Kaikki ovat tervetulleita juhlaan kuulemaan puhallinorkesteria, valtiovallan tervehdyksen ja satavuotishistoriikin julkistuksen. Kesän kuumimmaksi tapahtumaksi mainostettu iltajuhla ”Sadan liekin loiste” tarjoaa lipun ostaneille musiikkia sekä omakustanteisesti ruokaa ja juomaa.

Padasjoella on viime aikoina ollut rauhallista. Yhtään läheltä piti -tilannettakaan uimarannoilta ei ole kantautunut pelasta­jien korviin.