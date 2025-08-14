Padasjoen ulkoliikuntapaikkojen käyttöaste ollut kesällä hyvä –kunnan salivuorot haettavana syksylle ★

Sisäliikuntakausi alkaa 1.9. Salivuorot ovat haettavana kunnan nettisivuilta 21.8. mennessä.

– Yhdistykset ja yhteisöt saavat vuoronsa ensin ja sitten vuoronsa saavat yksityishenkilöt, kertoo liikuntakoordinaattori Mari Engberg.

– Tiedossa on, että tulossa on muutoksia viime kauteen verrattuna. Uusia vuoroja on tulossa, mutta toisaalta esimerkiksi Wellamo-opiston keskiviikon tanssiliikunnat jäivät nyt pois, joten siinä olisi hyvä ajankohta jollekin uudelle ryhmälle.

4H-yhdistyksellä on entiseen tapaan paljon vuoroja arki-iltapäivisin koulun jälkeen. Lisäksi kouluilla on omaa kerhotoimintaa.

Kunta aloittaa uutena alakoululaisille suunnatun parkourkerhon lokakuussa. Liikuntakoordinaattorin jumpparyhmät alkavat myös vähän myöhemmin syyskuussa.

Seniorisali terveysaseman alakerrassa on ollut kesäaikaan ikäihmisten käytettävissä päivittäin. Syksyllä salissa alkavat taas ryhmätoiminnat, joten avoimia aukioloaikoja supistetaan.

Kesällä ulkoliikuntapaikkojen käyttö on ollut vilkasta. Käyttäjiä on ollut niin ulkokuntosalilaitteilla ja lentopallokentillä kuin padel- ja tenniskentilläkin. Käyttöaste on tiedossa viimeksi mainituista kenttien varausjärjestelmän ansiosta.

– Padelkentän heinäkuun käyttöaste oli melkein 70 ja tenniskentilläkin oli käyttöä ihan mukavasti. Kullasvuoren tenniskenttä oli suositumpi, tekonurmipohjaisena se sopii vähemmän kokeneille pelaajille.