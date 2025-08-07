VPK:n juhlinta alkaa satavuotisnäyttelyllä

Padasjoen VPK:n 100 vuoden historiasta kertova näyttely avautuu Kotiseututalolla 7.8. Näyttelyyn voi tutustua 20.8. asti: esillä on vanhaa kalustoa, varusteita, valokuvia, tauluja ja muistoesineitä.
Mainiemen vanhalla sahalla pidettävässä 100-vuotisjuhlassa 16.8. tervehdyssanat lausuu juhlatoimikunnan puheenjohtaja Ari Rantanen ja juhlapuheen pitää Padasjoen VPK:n hallituksen puheenjohtaja Niko Ara. Ohjelmassa on myös valtiovallan tervehdys (valtiosihteeri Risto Artjoki), Turun VPK:n puhallinorkesterin saksofonikvintetin esitys, huomionosoitusten jako sekä Päijät-Hämeen Hyvinvointialueen pelastustoimen, Padasjoen kunnan ja saksalaisen ystävyyspalokunta FF Ohen tervehdykset.
– Padasjoen VPK kutsuu nykyiset jäsenensä, entiset jäsenensä, yhteistyökumppaninsa ja kuntalaiset mukaan päiväjuhliin alkaen 11.30. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja tilaisuus päättyy 14.30 mennessä, sanoo Ara.
Iltajuhla loppuunmyyty
Sahan tilaisuudessa julkistetaan myös 100-vuotishistoriikki. Padasjoen Kirjapainossa painetun teoksen esittelee järjestöosaston puheenjohtaja Hannu Tukia.
– Kirjasta tuli 220–sivuinen mielenkiintoinen läpileikkaus historiaamme. Kirjaa voi ostaa täyttämällä tilauslomakkeen palokuntamme sivuilta osoitteesta www.padasjoenvpk.fi
Sahan iltajuhliin ”Sadan liekin loiste” on liput myyty loppuun. Illan tähtiesiintyjät ovat Olli Halonen ja Disco Inferno.
– Kyseessä taitaa olla yksi sahan isoimmista tapahtumista.
38 saksalaisvierasta
Juhliin saapuu vieraaksi myös 38 ystävyyspalokunnan jäsentä Saksasta. Valtaosa tulee lentäen Suomeen torstaina, mutta muutama ajaa miehistönkuljetusautolla matkalaukkujen ja muiden varusteiden kanssa Saksasta Suomeen. Valtaosa heistä myös majoittuu Palotaruksella, joka on kokonaisuudessaan varattu VPK:n käyttöön koko viikonlopuksi.
– Muutama saksalainen ystävämme majoittuu ystäväperheissä. Palotaruksella majoittuu myös palokuntamme jäseniä pitkin viikonloppua nauttien Taruksen luonnosta. Perjantaina Palotaruksella järjestetään jäsenillemme veljesillallinen.