Vehkajärvelle suojeluyhdistys ★

Vehkajärvelle ollaan perustamassa suojeluyhdistystä.

Perustamiskokoukseen lauantaina 9.8. kutsutaan kaikki Vehkajärven tilasta ja sen parantamisesta ja turvaamisesta kiinnostuneet tahot. Kokous järjestetään klo 14 Vehkajärven Nuorisoseura ry:n talolla Touhulassa.

Vehkajärvi ulottuu Kuhmalahden, Kuhmoisten, Luopioisten ja Padas­joen alueille. Kasiniemen Ylävirta on 2,3 kilometriä pitkä ja alle 300 metriä leveä osa järveä. Tilaisuudessa on Vehkajärven valuma-aluetta ja Kasiniemenkosken patoa koskeva katsaus ja keskustelua Vehkajärven vedenpinnan korkeudesta ja juoksuttamisen aiheuttamista vahingoista.

8,8 kilometriä pitkän ja 6,7 kilometriä leveän järven rantaviivan pituus on 119 kilometriä. Saaria on 247.