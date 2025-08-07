Koulu alkoi aurinkoisessa kesäkelissä

Taas yksi aurinkoinen kesäpäivä, vaan ei kuitenkaan ihan tavanomainen. Kymmenissä perheissä Padasjoella lähettiin yksi tai useampikin koululainen koulutielle, jota turvaamassa oli perinteiseen tapaan Lions Clubin vapaaehtoisista koostuva ryhmä.
Erityisen jännittävä ensimmäinen koulupäivä oli tietysti esikouluun menijöille, jotka aloittivat Kullasvuoren koululla, ja seiskaluokkalaisille, jotka siirtyivät Kullasvuorelta Pappilanmäelle. Vaihtuipa joillain opettajakin. Ilahduttavaa on, että uusia koululaisia saatiin muuton myötä useampi!