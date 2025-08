Kauppapaikka Purje aukeaa taas ensi keväänä –talveksi vuokrattavissa kausipaikkatilaa ★

Kauppapaikka Purje sulki ovensa tältä kesältä 3.8.

Henni Koskimäen uuden yrityksen ensimmäinen kesäkausi on takana:

– Oikein hyvä kesä. Toki sadepäivät oli väkisinkin rauhallisempia, mutta kaiken kaikkiaan oli tosi mukavasti asiakkaita ja kivoja keskusteluja, kiittelee Koskimäki.

– Ihmiset oli tyytyväisiä, että rakennukseen tuli toimintaa.

Itsetehdyn hapanleivän suosio yllätti. Juuri on peräisin isoäidiltä Arrakoskelta, ja siellä Koskimäkikin on isoäidin kanssa ruisleipää lapsena opetellut leipomaan.

– Irtojäätelöä alkoi mennä enemmän helteiden tultua. Kahvittelijoita oli tasaisesti, määrä lisääntyi loppua kohden.

Toukokuu oli huono kukkakuu. Purje lähti kukkienmyyntiin takamatkalta aloittaessaan helatorstaina, mutta kesäkukkaa meni hyvin alkuviikkoina ja lopussa yrttejä ja muita kasveja.

– Ei ollut mikään helppo kasvikesä.

Kesätavaroista kesätossut olivat suosituimpia. Niitä näkyy paljon Padasjoen katukuvassa.

Heinäkuun päätyttyä hiljeni ja viime viikko oli jo selvästi lomasesonkia rauhallisempi. Koskimäki kerkisi pitää jokusen vapaapäivän kesän aikana ja siirtyi maanantaina Purjeesta suoraan vakituiselle työmaalle Kiipulan puutarhaan. Perheen pojat ehtivät vielä tällä viikolla lomailla kolme päivää ennen opintojen alkua. Mummikin oli muutamana päivänä apuna.

– Aika tiivis kesä, mutta jos on mieleistä tekemistä, ei se sinänsä väsytä. Yöunet vain tuppasivat jäämään lyhyiksi leipomisen takia, kun hapanleipä on aika hidastekoista.

Kauppapaikka kahviloineen on tarkoitus avata ensi keväänä, mahdollisesti jo vappuna. Koskimäellä on jo suunnitelmia tulevalle kaudelle. Tuotevalikoima on erinäköinen ja puutarhatuotteita tulee lisää valikoimaan.

Elokuussa rakennuksessa aloitetaan kausipaikkatoimintaa varten tehtävät muutostyöt. Talvikaudeksi on vuokrattavissa lämmintä säilytystilaa vaikkapa veneille tai autoille.

Perinteistä padasjokelaista ruisleipää on saatavilla vielä ainakin Arrakosken Elopäivässä lauan­taina 9.8.