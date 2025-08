Marjanpoimijoiden majapaikka käyttökieltoon ★

Entisen majatalo Onnenmyyrän rakennus Nyystölässä on asetettu käyttökieltoon paloturvallisuuspuutteiden takia. Rakennuksessa on havaittu myös kosteusvaurioita ja sisäilmahaittoja.

Käyttökieltoon johtanut katselmus tehtiin, kun rakennuksen omistaja Korvatunturin Marja Oy oli hakenut käyttötarkoituksen muutosta. Marjayh­tiö Marja Bothnia Berries Oy Ltd:n tarkoituksena on hakemuksen mukaan majoittaa taloon 90 henkilöä kahden ja puolen kuukauden ajan. Palo- ja terveysviranomaiset totesivat, ettei rakennus täytä paloturvallisuusvaatimuksia. Lisäksi katselmuksessa todettiin aistinvaraisesti erittäin suuria kosteusvaurioita ja sisäilmahaittoja.

Pelastuslaitos ei puolla rakennuksen käyttämistä majoitukseen merkittä­vien turvallisuuspuutteiden vuoksi. Rakennuksen palovaroitinjärjestelmä on epäkuntoinen, poistumisopasteet puutteellisia tai viallisia ja poistumistiet kuten ulkotikkaat ovat vaarallisia ja määräysten vastaisia. Palo-osastoinnissa on myös havaittu vakavia rakenteellisia puutteita.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden mukaan majoittujille voi aiheutua terveydellistä haittaa. Tilassa oli kosteus- ja mikrobivaurioita, lisäksi kellarikerroksesta voi nousta epäpuhtauksia.

Myös marjakylmiö käyttökieltoon

Valvontakäynti tehtiin myös uuteen varastohalliin. Sille on rakennuslupa myönnetty vuonna 2022. Rakennus on keskeneräinen ja se meni myös käyttökieltoon siihen saakka, että lopputarkastus on tehty.

Omistajan tai haltijan on esitettävä selvitys rakennuksen kuntoonsaattamisesta 30.9. mennessä.

Rakennustarkastaja Osmo Knaapin mukaan tapauksessa voidaan puhua jo räikeistä turvallisuuspuutteista.

– Parikymmentä vuotta sitten rakennukselle on annettu huomautus osasta näistä paloturvallisuuden puutteista, eikä niiden eteen ole tehty mitään tällä aikavälillä.

Entinen kunnan vanhainkoti ehti toimia vuosia majatalona, kunnes toiminta päättyi keväällä 2020. Seuraavana vuonna se vaihtoi omistajaa ja vuonna 2022 ensimmäiset thaipoimijat majoittuivat Nyystölään. Heitä oli 120.