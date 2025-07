Palomiesten rantalentopallon SM-turnauksesta 9. sija padasjokelaisille ★

Akseli Karjalainen ja Atte Ounila kävivät pelaamassa Palomiesten Beach Volleyn SM-turnauksessa Lappeenrannassa 16.–17.7.

Kahden päivän turnauksen saldoksi padasjokelaisille irtosi yhdeksäs sija, yhteensä kilpapareja oli 18.

Atte Ounila on työskennellyt Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ammattipalomiehenä puolitoista vuotta, kun puolestaan Karjalainen on opiskellut vuoden Kuopiossa Pelastusopistossa ja on tällä hetkellä kesätöissä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Kummallakin on useamman vuoden tausta Padasjoen vapaapalokunnassa.

Yhteispeli onnistui turnauksessa.

– Alkujännityksestä päästyä meillä oli varmaa yhteispelaamista. Oltiin molemmat samalla tasalla, ongelmia oli vähän noston kanssa ja ylipäätään pallovarmuuden kanssa. Emme olleet juuri pelanneet yhdessä aiemmin.

Lentopallotaustaa ei nuorilla palomiehillä ole takana paljoa, mutta laji kiinnostaa.

– Beach Volleytä ei olla harrastettu muuta kun pientä höntsää. Nythän me aloitettiin viime kautena santsaamaan lentopalloon enemmän. Tarkoituksena olisi pelata enemmän ja panostaa siihen ja ensi vuonna uudestaan.