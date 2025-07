Kesän kohokohta Sahtimarkkinat osui upeaan kelirakoon ★

Sateiden väliin sattui kesäisen kaunis ja lämmin päivä juuri markkinalauantaille 5.7. Myyntikojuja oli varattu etukäteen viitisenkymmentä ja noin 20 päätti tulostaan aurinkoisena markkina-aamuna. Pääsylipun ostaneita oli peräti 3 000.

Padasjoen Yrittäjien puheenjohtaja Birgitta Heino-Toivonen kertoo olleensa hyvin tyytyväinen tämän vuoden markkinoihin.

– Ihmisiä kävi paljon markkinoilla. En tiedä, onko tänä kesänä joku sahtibuumi, kun meidän sahti­teltalla loppui sahdit kesken. Pitääkin varata ensi kesälle enemmän sahtia tarjolle.

Urho Tuhkanen & Unehtumattomat viihdytti markkinavieraita useampaan otteeseen päivän mittaan.

Sahtimarkkinoiden avauspuheen piti tänä vuonna kesäpadasjokelainen evp. kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola, joka kertoi puheessaan Sahtimarkkinoiden olevan hänelle kesän merkittävimpiä kohokohtia.

– En ole laskenut, monennetko Sahtimarkkinat nämä minulle ovat. Joka kerta olen pyrkinyt kuitenkin osallistumaan, kun on ollut mahdollista.

Liikola oli koonnut puhettaan varten leikkisästi tasavallan presidentin tyyliin kolme pointtia Sahtimarkkinoista.

– Ensimmäinen pointti on ihmiset. Jotkut teistä ovat kenties huomanneet, että kylänraitti on toisinaan melko hiljainen. Markkinoilla tapaamme tuttuja ja sukulaisia, joita emme usein näe. Ihmisten tapaaminen on arvokasta meille, koska me ihmiset olemme laumaeläimiä.

Liikolan toinen pointti oli kaupankäynti.

– Ilman kaupankäyntiä ei yhtäkään kirkonkylää olisi Suomeen syntynyt, tämä on minun väittämäni. Ilman kaupankäyntiä ihmiset eivät olisi kokoontuneet samoille paikoille vuodesta toiseen. Kolmas pointti on tietysti sahti, joka on uskoak­seni meille kaikille rakas juoma. Olen onnekas, kun olen kasvanut ympäristössä, jossa on ollut tarjolla hyvää sahtia. Sahti oli ennen vanhaan etenkin juhlapitojen ja talkoiden juoma. Muistan nuoruudestani isäni jokakesäiset juhlat, jossa miehet syreenimajassa istuivat pitkillä penkeillä ja sahtikiulu kiersi ympäriinsä.

Liikola kertoi pitävänsä sahtikulttuuria yllä yhä.

– Nykyään kaupunkilaiset ystäväni ihmettelevät, kun minä joskus tarjoan heille sahtia. Yleensä he eivät pidä sahdista ja minä yritän heille parhaani mukaan selvittää, kuinka hyvää sahti on. Kaikkitietävänä kerron, että hyvän sahdin tulee maistua miellyttävältä, vatsa ei saa mennä sekaisin vaikka joisi enemmänkin, ja sen tulee nousta päähän kuin metrihalko.

Elokuvanäytös myi hyvin

Padasjoen kunnan, Padasjoen Sahtiseuran ja muiden toimijoiden järjestämä elokuvanäytös Työväentalolla onnistui hyvin. Liput myytiin loppuun jo ennakkoon. Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Mira Vilkman on iloinen, että talolle tuli markkinakäyttöä.

– Kaikki meni todella loistavasti. Uusia penkkejä kehuttiin, että oli hyvät istua.

– Oli hienoa, että paikaksi valikoitui Työväentalo. Ihmiset ovatkin jo kyselleet, että koska on mahdollisesti seuraavat elokuvat.

Työväentaloa on varattu kesäkaudella muutamiin juhliin, ja myös kirppareita on taas tulossa iltapäivätanssien lisäksi.

Kansanedustaja kiertelee kuntia

Mukana markkinahumussa oli yksi kansanedustajakin, Perussuomalaisten Mira Nieminen.

– Aurinkoiset ja hyväntuuliset markkinat! Ihmiset olivat hyvällä mielellä ja kävivät kovasti jutustelemassa kuulumisia. Kiertämisestä on tullut hyvää ja kannustavaa palautetta: viestejä eduskuntaan ja vastauksia kansalaisille -tyylillä menivät nämäkin markkinat.

Keskusteluissa ovat esiin nousseet elinvoima, matkailu sekä pienyrittäjien ja maaseudun asiat.

– Pieniä kuntia ei saisi unohtaa uudistuksissa ja yleisesti valtio-osuusjärjestelmän uudistus aiheuttaa huolta koko Päijät-Hämeessä. Olen ottanut paljon tätä palautetta vastaan eri kunnista, niin myös täältä.

Keskustelua käytiin siitä, että Sisä-Suomi tarvitsee kohta jonkun oman ”pelastusohjelman”. Itään ja pohjoiseen näitä hankkeita, tukea ja ymmärrystä riittää, etelä ja länsi ovat vauraita, mutta keskelle Suomea on jäämässä kaistale, josta ei olla juurikaan kiinnostuneita.

– Yleisesti oltiin kuitenkin tyytyväisiä. Mukavat markkinat ja toivottavasti perinteet jatkuvat!

Nuorten miesten burgerit menestyivät

Paikalliset parikymppiset nuoret miehet Valtteri Perälä, Onni Ruuti ja Santeri Kouhia päättivät perustaa hampurilaiskojun Sahtimarkkinoita varten. Nimeksi purilaispaikalle tuli Burgerway, ja se toimii nuorten yrittäjien NYT-yrityksenä.

Perälä kertoo idean purilaismyyntiin lähteneen pohdinnasta, miksei ole olemassa burgerliikettä, jossa asiakas valitsisi yksitellen täytteet.

– Kun heitin tämän ajatuksen ilmoille, pienen väittelyn jälkeen kaverit vastasivat vain, että tee itse.

Burgerway NYT:llä ei toistaiseksi ole muuta toimintaa, mutta Perälän mukaan suunnitelmissa olisi käydä ensi vuonna naapurikuntien tapahtumissa myymässä ja seuraavilla Sahtimarkkinoillakin.

– Myyntiä tuli tosi reippaasti. Hamppareita meni sitä mukaan, kun saimme niitä paistettua. Noin 150 hampurilaista saimme päivän aikana myytyä ja parisataa jäätiin voitolle per nenä. Ennen kaikkea hauska kokemus yhdessä kavereiden kanssa.

Sahtikisassa ennätysmäärä osallistujia

Tämän vuoden sahtikilpailuun saatiin ennätykselliset 11 näytettä, joita kyläyhdistysten edustajista koostuva raati arvioi. Sahtikilpailun voittaja pääsee edustamaan Padasjokea sahdinvalmistuksen SM-kilpailuihin: ne järjestetään tänä vuonna Lahden Jokimaalla.

Kahdesta kyläyhdistyksestä puuttui edustaja, mutta puuttuvia edustajia pääsi tuuraamaan ruotsalainen Rolf Karikoski. Hän on ennenkin maistanut laadukasta sahtia, sillä Suomen ensimmäinen sahtimestari, Riitta Helvilä Nyystölästä, oli hänen anoppinsa.

Raati kertoi, että näytteiden välillä on hyvinkin selkeitä makueroja. Niitä oli vaaleita ja tummia, vahvoja ja laimeita.

– Väri ei kerro paljoakaan sahdista. Itsellä ainakin riippuu myös päivästä, maistuuko tumma vai vaalea sahti paremmin, kertoo Karikoski.

Sahtiraati työn touhussa Yrittäjen sahtiteltalla. Kasiniemeä tuomaristossa edusti Jari Junno, kirkonkylää Veikko Virkki, Kellosalmea Mauri Makkonen, Vesijakoa Jari Westerlund, Auttoista Aleksi Sandbacka, Torittua Marko Pastila ja Nyystölää Jussi Wallenius.

Hyvässä sahdissa pitää olla kaikkea sopivasti.

– Katajan makua ei saa olla todellakaan liikaa, sillä muuten alkaa maistumaan ihan giniltä. Minun mielestäni ainakin sahdissa saa olla humalaa, mutta vähän.

– Humala tekee lisää vaahtoa sahtiin, siksi ennen sanottiin miesten pitkiä viiksiä humalasiivilöiksi, täydentää Mauri Makkonen.

Sahtikilpailun voitti toista vuotta peräkkäin Markku Salminen Neroskulmalta. Tuomariston antamien pisteiden perusteella voittajasahti oli selkeä.

Markku Salminen voitti Padasjoen sahtimestaruuden.

Raati kommentoi Salmisen sahtia mm. tuoksun ja maun osalta täydelliseksi, hyvänväriseksi ja makeanmakuiseksi sahdiksi, joka kuohuu, kun kaataa lasiin.

Toiselle sijalle sahtikilpailussa pääsi Jussi Salomäki ja kolmannelle Pauli Wirman, joka on vuosina 2015 ja 2018 voittanut Padasjoen sahtimestaruuden.

Salmisen mukaan voittosahdista ei ole paljoa kerrottavaa.

– Se vaan tehdään ja siihen tulee se maku. Kaikilla se on erilainen ja mulle tuli tällänen.

Kilpailusahteja pääsi maistamaan Yrittä­jien sahtiteltalla kilpailun päätyttyä. Sahtiseura Humala maistatti sahtia myös elokuvanäytöksen alkajaisiksi.

Tekninen johtaja Jouni Turunen ja kunnan uutuustuote, Sahtimarkkinoille teetetty Padasjoki-ämpäri. Muitakin Experience nothing -tuotteita oli myynnissä kunnan kojulla.

Päivän aikana kymmenet markkinavieraat kävivät kokeilemassa hirrensyöksyä, joka oli nyt ensimmäistä kertaa oheisohjelmanumerona ja kilpailulajina Sahtimarkkinoilla. Perinnelajin Padasjoen mestaruus meni jälleen kerran Jussi Saloselle, jonka voittotulos oli 7.67. Toiseksi tuli Mikko Peltomäki (7.00) ja kolmanneksi Riku Pukarinen (6.98).

Markkinoiden toiminta-areenalla Teletalon pihalla oli entiseen tapaan yleisön testattavana 30 kg painava alasin ja 75-kiloiset rautasalkut. Alasimen sai maasta irrotettua vain murto-osa kokeilijoista, padasjokelainen Vesa Rantanen (kuvassa) oli niitä harvoja, jotka pystyivät kannattelemaankin taakkaa ilmassa. Pisimpään alasinta piteli Matti Unnaslahti, 35,4 sekuntia. Salkkuja kannatteli pisimpään Mikko Peltomäki (1 min. 26 s).

PadY:n lentopallojaosto on järjestänyt kisailua Sahtimarkkinoilla vuodesta 1989.

Ketjunheitto, yleinen: 1) Leo Mäkinen 410 p, 2) Auli Jurvaniemi 362, 3) Timo Marttinen 354. Nuoret alle 15v: 1) Kasper Hietala 412, 2) Elsa Lahtinen 364, 3) Topi Tuominen 362. Renkaanheitto: 1) Kasper Hietala 5, 2) Kia Snellman 5, 3) Artturi Hannula 3