Kati Gran lähtee Lumijoelle kunnan johtotehtäviin

Kunnanvaltuustoon valittu Kati Gran aloittaa elokuussa Lumijoen talous- ja hallintojohtajana.

– Tarkoituksena on muuttaa Lumijoelle tyttären kanssa kesälomien aikana.

– Luottamustoimien hoitamisen kohtalo ratkeaa syksyllä. Sauli Kivinen nousee valtuustoon meiltä todennäköisesti jossain kohtaa jos ja kun kotikunta itsellä vaihtuu. Nykyisiin valtuutettuihin Padasjoella on itselläni vahva luotto, valtuustossa ja hallituksessa on ihmisiä jotka toimivat kunnan asukkaiden parhaaksi, siellä demokratia taas toimii ja asukkaita kuullaan. Myös kunnan matkailun edistäminen on saanut jo hyvää lisäpotkua ja tuulivoiman haitatkin on paremmin ymmärretty, joten siksikin voin lähteä jatkamaan matkaani keveämmin mielin, uusiin haasteisiin.

Padasjoelle muuttaessaan Granilla oli tavoitteita, joihin hän on saanut vaikutettua.

– Olen kiitollinen kaikille, jotka minua tukivat. Tulevaisuuden ratkaisuni tein perhesyistä. Kotimme jää ainakin vielä toistaiseksi Padasjoelle, se voi mennä vuokrallekin. Tulevaisuus näyttää palaammeko vielä. Olkaa ylpeitä Padasjoesta, se on uskomattoman kaunis paikka ja täynnä hyväsydämisiä ja fiksuja ihmisiä; sekä vakituisia, että vapaa-ajallaan siellä asuvia. Yhdessä olette voimavara ja teillä on täydet mahdollisuudet vahvistaa kuntaa kartalla sekä tukea sen kehitystä, tekemällä oikeita, luonnossa ja ajassa kestäviä ratkaisuja.