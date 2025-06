Mystiikkaa ja perinnettä Maijan päivän illassa ★

Maankuulun padasjokelaisen kansanparantaja Helena Maria Beckerin (1845–1928) taidoista kiertää yhä kiehtovia tarinoita.

Kuulijan tehtäväksi jää päättää, paljonko tarinoissa on totta ja mikä on vuosikymmenten aikana kertynyttä lisäväriä. Museossa on säilynyt myös yksi aito Bekkerskan valmistama lääkepullo.

Bekkerskan taitoihin ja tekoihin ja niistä kerrottaviin tarinoihin perehdytään keskiviikkona 2.7. Padasjoen kotiseututalolla kaikille avoimessa Maijan päivän illassa kello 18–20.

Museotoimi on koonnut kotiseututalolle parantajalle omistettuun tupainteriööriin Bekkerska-tietoutta. Kaikkia parantajaan liittyviä tarinoita ei ole varmasti vielä kerrottu ja tallennettu. Tapahtumassa voi käydä kuulolla, mitä kaikkea Bekkerskasta jo tiedetään tai kertomassa omassa suvussa parantajan kohtaamisesta tai entisajan kansanparannuksesta kerrottavia muistoja.

Keskiviikkona 2.7. kotiseututalo on poikkeuksellisesti avoinna kello 12–20. Maijan päivän ilta on osa seutukunnallista Päijät-Hämeen yhteistä Päheet museot -viikkoa.