Ala-asteen kevätjuhlassa kukitettiin pois lähtevä opettaja Palonen ★

Alakoululaisten kevätjuhlaa vietettiin Kullasvuoren koulun salissa tiistaina 27.5. osin haikeissa tunnelmissa, sillä päättynyt lukuvuosi oli opettaja Anniina Palosen viimeinen Kullasvuoren koulun opettajana.

Rehtori Pirjo ”Pilkku” Ala-Hemmilä kukitti Palosen ja toivotti onnea tulevaan.

Jokainen luokka esitti juhlassa hauskoja ohjelmanumeroita. Juhlan loppupuolella Milja Mäkinen ja Taika Niemelä pitivät kuudesluokkalaisten puheen, jossa he kertasivat alakoulu­vuosiaan.

Tokaluokkalaiset kukittivat ja opettajat sekä ohjaajat lauloivat jäähyväislaulun yläasteelle siirtyville kutosille.

Rehtori kertoi puheessaan, että lukuvuoden aikana on kehitetty erityisesti vuorovaikutustaitoja ja lukutaitoa.

– Lukutaitoa on kehitetty monin tavoin, meillä on lukumummo-toimintaa ja lukubingoa ja vaikka mitä. Vuorovaikutustaitoihin liittyen meillä on aloitettu Verso-sovittelu.