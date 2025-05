Ennätykset rikkoutuvat nyt puukaupassa ★

Päijät-Hämeen puukauppa on tällä hetkellä poikkeuksellisen vilkasta, ja alueen metsänomistajilla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää erittäin korkeaa kysyntää.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yksi tärkeimpiä tehtäviä on puukaupallinen edunvalvonta ja siksi tarjoamme kattavia palveluita puukaupan suunnitteluun, toteutukseen sekä kilpailuttamiseen. Metsäasiantuntijamme auttavat metsänomistajia kilpailuttamaan puukaupat, koska vain kilpailutuksen kautta leimikolle löytyy korkein mahdollinen hinta. Tulleissa tarjouksissa on nyt ollut hämmentävän suuria eroja.

Puun kantohinnat ovat alkuvuonna nousseet poikkeuksellisen korkealle tasolle, ja viime vuoden ennätyshinnat ovat rikkoutuneet selvästi. Tukkipuun hinnoissa on nähty jo talvikuukausina poikkeuksellisen korkeita hintoja. Metsänhoitoyhdistyksen kautta alkuvuonna tehtyjen puukauppojen määrä on ollut ennätyksellisen korkea, viime vuosiin verratessa on tapahtunut jopa useiden kymmenien prosenttien nousu. Leimikoita on tehty myyntiin jo yli 200 000 m3 ja näistä lähes kaikki on mhy:n kautta kilpailutettu.

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelulla on myös tärkeä osa erityisesti kaikkien harvennusleimikoiden kilpailutuksissa. Ainoastaan energiapuun osalta voimme todeta, että ylikuumentunut tilanne ja huippuhinnat on nyt ohitettu. Muutoin hintataso on ennätyksellinen.

Päijät-Hämeen metsänomistajille voi suositella aktiivista osallistumista puukauppaan ja kaikkien leimikoiden kilpailuttamista, sillä markkinatilanne on tällä hetkellä yksi kaikkien aikojen suotuisimmista. Tämä on erinomainen aika hyödyntää metsän tuottoa, laittaa vähintäänkin hoitohakkuut kuntoon ja samalla edistää kestävää metsänhoitoa.

Nyt on hyvä aika sopia tilakäynti ja hyödyntää puukaupan supervuosi.

Jari Yli-Talonen

johtaja MHY Päijät-Häme