Hansin malja Rantaselle ★

Padasjoen VPK:n kevätkokouksessa sunnuntaina 13.4. Hansin Malja luovutettiin Anna Rantaselle. Perusteluina palkitsemiselle oli naisjaoston aktivointi ja kehittäminen. Rantanen itse oli sitä mieltä, että palkinto kuuluu koko naisjaostolle. Jaostossa on tällä hetkellä pieni, mutta varsin aikaansaava aktiivijoukko.

Palkinnon Anna Rantaselle luovuttivat Padasjoen Vapaapalokunta ry:n puheenjohtaja­ Niko Ara ja palokunnan päällikkö Martti Salonen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SROI-selvityksen mukaan Padas­joen VPK:n taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen arvo vuodelta 2024 oli 7,71 miljoonaa euroa. Summa tulee pelastetun omaisuuden ja ihmishenkien määrästä perusvalmiuden ylläpidosta ja onnettomuuksien ennaltaehkäisystä sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisystä.

Viime vuonna hälytyksiä oli 194 kappaletta, joista oman kunnan alueella 150. Harjoitusosasto sai viime vuonna kuusi uutta jäsentä.

Harjoituskertoja hälytysosastolle kertyi viime vuonna 50 kappaletta ja niihin osallistui 34 henkilöä.

Pelastustoiminnan peruskurssin suorittivat Miro Nikkarikoski, Valtteri Perälä ja Jonni Salo. Miro Nikkarikoski suoritti myös ensiapukurssin. Ensivastekurssin kävivät Joonas Miettinen, Sanja Salo ja Moonika Tiitman.

Hälytysosaston jäsenmäärä viime vuoden lopussa oli 36 henkilöä, joista viisi on naisia.

Naisjaosto on toiminut aktiivisesti koko viime vuoden ajan. Muutaman aktiivin voimin on muonitettu hälytysosaston harjoituksissa, metsäpalon sammutuksessa olleita ja junnuosaston koulutuspäivään osallistuneita. Naiset ovat suunnitelleet nuoriso-osastolle harjoitusillan sekä kahvittaneet Tuuliakodin asukkaita ja Säästöpankkisäätiön edustajia. Lähe­ojan navettapuotiin on tehty myyntiin mustaviinimarjahyytelöä ja sämpylöitä.

Nuoriso-osasto kokoontui 40 kertaa. Määrä on suuri edellisvuosiin verrattuna, sillä viime vuonna yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi harjoituksia nuorisolle pitivät varallaolijat ja naisjaostolaiset. Nuorten harjoittelu piti sisällään samoja aiheita kuin hälytysosastolaisillakin mutta kevennettyinä.

Nuorista hälytysosastoon viime vuonna siirtyi Jonni Salo, Miro Nikkarikoski ja Severi Koskela. Viime vuoden aikana saatiin hankittua nuorille paljon uusia varusteita ja rekrytoitua myös muutama uusi jäsen. Nuoriso-osaston aktiivisin jäsen oli Miro Nikkarikoski.

Satavuotisjuhlien lipuista puolet jo myyty

Järjestöosasto keskittyi viime vuonna palokunnan historiikin kirjoittamiseen. Armi ja Hannu Tukia ovat kirjoittaneet historiikkia, joka julkaistaan kesällä Padasjoen VPK:n täyttäessä 100 vuotta.

Lauantaina 16.8. järjestetään Mainiemen sahalla Sadan liekin loiste –tapahtuma, jossa esiintyy Olli Halonen ja Disco Inferno. Lipuista noin puolet on jo myyty.