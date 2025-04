Korelinin tilalle Peltola

Juuri valittu uusi valtuusto koki heti henkilövaihdoksen tämänpäiväisessä tarkastuslaskennassa. Suvi Korelinin valtuustoura päättyi kahteen kauteen ja tilalle tuli uusi ehdokas, nuori Oskari Peltola.

Keskusvaalilautakunta teki koneellisesti useita arvontoja, joista kahdella oli konkreettista merkitystä. Toinen niistä heitti Kuntalaisten Padasjoki –ryhmän Suvi Korelinin ulos ja samalla äänimäärällä ensin varasijalle sijoitetun Oskari Peltolan sisään. Valtuuston keski-ikä aleni ja Padasjoki pääsi pois siltä valtakunnalliselta 85 kunnan listalta, joilla ei ole yhtään alle kolmekymppistä valtuutettua. Valtuuston kuopus Peltola on 22-vuotias, seuraavaksi nuorin valtuutettu on Keskustan Heli Ojala, jolla ikää on 37 vuotta.

– Hyvältä tuntuu, totesi hyväntuulinen tuore valtuutettu, kun paikallislehti soitti onnittelupuhelun.

– Onhan se oikeus ja kohtuus, että edes yksi nuorista ehdokkaista pääsi valtuustoon. Etukäteen porukalla mietittiin, että kuinka äänet jakautuu.

Peltola tekee maataloustöitä Auttoisilla sekä kotitilallaan että naapurin yrittäjän koneurakoinnissa. Vielä tässä kuussa aloitetaan sukupolvenvaihdosprosessi, Peltolasta tulee tämän vuoden aikana isäntä. Peltolassa harjoitetaan viljanviljelyä ja metsätaloutta. Vapaa-aika kuluu tilan koneita ja autoja laitellessa sekä kaverien seurassa.

Kaksi Korelinia varasijoille

Toinen arvonta, jolla oli käytännön merkitystä, oli Jari Rouvalan ja Timo Korelinin kesken; hekin molemmat KP:stä. Arpa suosi Korelinia, joka sai varavaltuutetun paikan. Hän on Kuntalaisten Padasjoen toinen varavaltuutettu yhdessä vaimonsa Suvin kanssa. Varsinaisen valtuuston puolella on myös pariskunta, Malasteet.

Ensimmäisillä varasijoilla olevia tullaan varmasti näkemään paljon valtuuston kokouksissa. Kokoomuksessa ensimmäinen varajäsen on Anssi Siljander, SDP:ssä Jyrki Salonen, Keskustassa Juha Talvisalmi, Perussuomalaisissa Sauli Kivinen ja Vihreillä Seija Karevaara.

Yli puolet valtuustosta meni näissä vaaleissa vaihtoon. Uusia nimiä valtuustossa on enemmistö, 12, kun neljä vuotta sitten uusia nimiä saatiin mukaan vain kuusi.

Sukupuolijakauma oli ensin 10–11, mutta nyt Peltolan tultua valituksi on miehillä valtuustossa 12 hengen edustus ja naisia yhdeksän.

Pienin äänimäärä, jolla valtuustoon tällä kertaa pääsi, oli 14. Ja suurin äänimäärä, jolla putosi, oli 31. Perussuomalaisten kolmas paikka oli todella pienestä kiinni. Persujen kannatuskäyrä kääntyi alaspäin, myös Kokoomus on menettänyt kannattajiaan. Kaukana ovat ajat, jolloin Padasjoki oli Suomen kokoomuslaisin kunta; nyt se titteli on pohjoisnaapuri Kuhmoisilla (11 kokoomuslaista 21:stä). Siniväriin on meillä sekoittunut jo runsaasti punaista ja tasaiseen tahtiin myös vihreää.

”Punainen siirtymä” ei aivan riittänyt kärkeen, mutta SDP oli kuitenkin suurin voittaja ääni- ja paikkamäärän kasvussa. Keskusta sai jo toisissa vaaleissa peräkkäin yhden lisäpaikan. Vihreät lukeutuu myös näiden vaalien voittajiin saatuaan taas jalkansa valtuustosalin oven väliin: yksi neljästä ehdokkaasta sai valtuustopaikan.