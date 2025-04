Tornimäen voimalat lähellä toisiaan, meteli kasvaa ★

Lehdissä mainostetaan tuulivoiman hyödyistä, kuinka paljon ne tuovat työpaikkoja ja tuottoja kuntiin, YVA-arviointeja tehdään tilaajan toiveiden pohjalta hyviä asioita korostaen ja haittoja vähätellen tai jopa peitellen.

Tornimäen hankkeesta lausuntoja on tulossa varsin runsaasti suhteessa asukasmääräämme. Itselleni on useampi perhe kertonut, että ei olisi muuttanut Padasjoelle lainkaan viimeisten 1–2 vuoden aikana, jos olisivat tienneet tänne tulevan tuulivoimaloita näkösälle rikkomaan luonnonidylliämme. Yksikään tänne muuttanut tai vapaa-ajan asukas ei ole sanonut, että onpas mukavaa, kun saamme tuulivoimaloita, tai muutakaan positiivista aikeesta. Neutraaleimmat palautteet asukkailta ovat olleet, että ne eivät heitä tulisi häiritsemään. Uskon sen, koska jos asut n 6–10 km päässä hankealueelta, koetut haitat eivät ole enää kovin merkityksellisiä.

YVAsta: havainnekuvat oli laadittu ympäristöministeriön 2024 antaman ohjeen vastaisesti. Kuvauspaikat tulisi valita arvioidun vaikutuksen ja päätöksenteon tueksi parhaiten soveltuen eli niistä maisemista ja kulttuuriympäristöistä, joissa rakennetut voimalat voisivat heikentää näiden ominaispiirteiden säilymistä, muuttaa maisemakuvan eheyttä ja rikkoa mittakaavaa, sekä aiheuttaa häiriötä maisemaan. Kuvat tulisi esittää kirkkaassa päivänvalossa, eikä häivyttäen harmaaseen maisemaan, ja näköesteitä ei saisi valita tarkoituksella eteen. Yökuvissa tulisi näkyä lennonestevalot. Rakennetuista kulttuuriympäristöistä puuttui kokonaan havainnekuvat.

Suunnittelut voimalat ovat todella lähellä toisiaan. Voimaloiden 1 ja 2 välissä vain n. 663 m, ja 2 ja 5 välissä 515 m. Yleisesti käytetyn laskentaohjeen mukaan voimaloiden tulisi olla vähintään 900–1440 m etäisyydellä toisistaan, koska muuten ne aiheuttavat turbulenssia ja melun kasvua, jota ei käytetyillä melumallinnuksilla huomioida. Melumallinnuksessa voimalaitostyypin Vestas V172–7.2MW melun lähtötasoksi on mainittu 106.9 dB, mutta valmistaja itse ilmoittaa sen olevan 107,8 dB ja pelkästään tämän lähtötason virheen vuoksi 40 dB raja tulee ylittymään useammassa tarkastuspisteessä. Myös melun impulssimaisuuden ja kapeakaistaisuuden vuoksi VNA 1107/2015 5§ mukainen +5 dB korjaus tulisi huomioida sekä ilmoittaa se, että melua tulee myös alle 40 dB tasosta.

Yhteisöverokertymää ei tule enää käynnistysvaiheen jälkeen kuntaan, vaikka hankkeesta oli 35 v ajalta esitetty sitä kertyvän yht 4,2 M€. Kertymää ei tule, koska ABO Windin toiminta perustuu siihen, että tuulivoimalan omistajuus siirtyy muille, yleensä ulkomaalaisille omistajille, joiden kotipaikka on muualla. Todellinen kiinteistöverotulo olisi noin 20 000–25 000 eur/voimala/v ja se olisi n. 1 milj. € tarkastelujaksolla vähemmän kuin ABO esittää. Esitetyt työllisyysvaikutukset eivät kohdistukaan Padasjoelle, vaan mahdollisesti ympäristökuntiin, kuten he itsekin korjasivat asian kysyttäessä…

Kunnassa tulisi päättäjien huomioida myös vaikutusalueilla olevien kiinteistöjen arvon lasku (vakuusarvotkin pankeille häviävät). Samoin se, että matkailualalla luonto- ja kulttuuriympäristöön perustuvan, jo nyt toimivan ja suunnitteilla olevien yrityksien liiketoiminta vaarantuu, jonka vuoksi jo nykyiset työllistämismahdollisuudet laskevat. Muutama kuntaan muuttava veronmaksaja tuo helposti jo saman tulon kuin tuulivoimalat, ja ilman haittoja.

Tuulivoima ja uuden koulun rakentaminen eivät ole toisistaan taloudellisesti riippuvaisia. Olen huomannut, että tällä asialla yritetään lobata asukkaiden suhtautumista tuulivoimamyönteisemmäksi. Kunnan taloudessa on varaa uuteen kouluun ilman tuulivoimaa. Tuulivoimattomuus luonnonlakia kunnioittavassa kunnassa tulisi olemaan jatkossa oma valttimme tuoda kuntaa tunnetuksi.

Vaalien alla tulee esille ihmisistä monenlaisia piirteitä; kaikki eivät kovin mairitteleviakaan. Vuonna 2023 tein poliisille tutkintapyynnön kolmen kunnanvaltuutetun toiminnasta itseäni kohtaan. Kunnianloukkausasian tutkinnassa kesti kaksi vuotta. Viime viikolla sain syyttäjältä ratkaisuna ”ettei asiassa ole riittävää näyttöä… ja esitutkinta-aineisto huomioon ottaen ei todennäköisiä syitä… syyllisyyden tueksi eikä syytettä nosteta.” Eli asia ei mennyt oikeuteen asti. Nyt em. miehet syyttävät yhteiskunnan varojen väärinkäytöstä, arvostelevat rumasti asiassa todistajaksi pyydettyjä henkilöitä sekä myös julkisesti ilmoitettu osoittavansa laskun oikeudenkäyntikuluistaan minulle.

Ihmettelen kyllä missähän oikeudessa Antti on ollut kun itse en ole siellä käynyt? Kyse lienee pelkästä tutkintaan liittyvästä kuulemisestaan hänelle aiheutuneista lakimieskustannuksista sillä syytettä ei nostettu, joten asiassa ei varsinaisesti ollut voittajia eikä häviäjiä. Jokaisen, myös todistajan kansalaisvelvollisuuksiin tulee viranomaisen pyytäessä kertoa rehellisesti omat tietonsa asiasta ja siitä ei tulisi kenenkään, jolla on puhtaat jauhot pussissa, pahoittaa mieltään. Itse toimitin vain olemassa olevan materiaalin tutkintaa varten enkä asianosaisten nimiä erikseen julkisuuteen mainostanut, joten kyseessä ei ole ollut myöskään perätön ilmianto tvs.

Suoritetun tutkinnan tuloksena voin nyt todeta, että kunnanjohtajana olet virassa ns. lainsuojattomana, ja sinun tulee kestää aiheetonta haukkumista, nöyryyttämistä ja asioiden vääristelyä niin kauan kuin asiat ovat liitettävissä mitenkään itse työhön jossa olet 24/7 ja esim myös terveydenhuollon alalle kouluttamattomien luottamushenkilöiden diagnoosit narsismista ja muista mielialahäiriöistä ovatkin ihan ok. Olen hieman yllättynyt, sillä voisinko nyt edellyttää henkilöiltä löytyvän em. syvempää substanssipätevyyttä ehkä myös hyvinvointialueen edustajuuden tueksi?

Olen silti jatkossakin sitä mieltä, että kenenkään ei tulisi joutua työssään häirityksi ja kiusatuksi, siten kuten itse asian koin tuolloin. Tämän vuoksi halusin, että kiusaamisasia tutkitaan lainsäädännönkin puitteissa. Kouluillamme on kristinuskomme ja omien vanhempiemme lisäksi tärkeä rooli terveiden arvojen juurruttamisessa ja me kaikki aikuiset toimimme lapsille ja nuorille esimerkkinä, halusimme tai emme. Itse haluan olla tukemassa kanssaihmisiä huomioivan käytöksen rakentamisessa luottamustoimissakin ja jättää parin vuoden takaiset kurat jo menneisyyteen. Vaaleilla ja sillä, että väki pääsee vaihtumaan luottamuselimissä, avautuu nyt mahdollisuus kehittyvään ja terveeseen kuntaan. Vaikuttakaa äänestämällä, nyt on sen aika.

Kati Gran, kunta- ja aluevaaliehdokas