Ehdokkaat kuntavaalipaneelissa: uusi koulu jakoi mielipiteitä, asuntoja saatava ensin ★

Pappilanmäen koululla järjestettiin torstaina 27.3. osana demokratiakasvatusta kuntavaalien vaalipaneeli. Historian, yhteiskuntaopin ja filosofian lehtori Marja-Riitta Tikkala oli tilaisuuden puuhanaisena, mutta vaalipaneelin vetovastuu oli lukion opiskelijakunnan hallituksen jäsenillä.

Paikalle oli kutsuttu yksi jäsen kaikista ehdokkaita kuntavaaleihin asettaneista puolueista sekä Kuntalaisten Padasjoki –ryhmästä. Paneelissa nuorten kysymyksiin vastailivat perussuomalaisten ehdokas Sauli Kivinen, keskustan listalla sitoutumattomana oleva Luukas Kivisaari, Kokoomuksen Janne Luukko, SDP:n Paavo Malaste, Kuntalaisten Padasjoki –ryhmän edustaja Oskari Peltola sekä Vihreiden ehdokas Eeva-Maria Tidenberg.

Kivinen kertoi hakevansa jatkokautta ja kokee päässeensä vasta kunnolla sisälle kuntapolitiikkaan oltuaan valtuustossa yhden kauden. Kivisaari puolestaan haluaa vaikuttaa asioi­hin, koska hänen aikomuksensa on asua Padasjoella jatkossakin. Luukko on ensimmäistä kertaa ehdolla ja hänen mielestään oli oikea aika lähteä vaikuttamaan. Kunnassa töissä oleva Paavo Malaste haluaa vaikuttaa vielä vähän enemmän kuin työnsä kautta, lisäksi hänen mielestään kotikunta on säilyttämisen arvoinen. Oskari Peltola oli sitä mieltä, että valtuustoon pitäisi saada nuoria, jotta myös nuorten mielipiteet saataisiin kuuluviin. Eeva-Maria Tidenberg kertoi haluavansa tuoda myös vihreitä arvoja kuntapolitiikkaan.

Kaikki paneelissa mukana olleet ehdokkaat pitivät tärkeänä lukion säilymistä ja sitä, että nuorilla olisi mielekästä tekemistä. Ehdokkaista vain Malaste oli ehdottomasti uuden koulun rakentamisen kannalla, muut haluaisivat saada tietoonsa nykyistä enemmän faktoja ennen kannan ottamista.

– Sekä opettajilla että oppilailla pitää olla turvallinen työskentely-ympäristö, mutta sitä, kannattaako rakentaa uutta vai saneerata vanhoja, pitää vielä pohtia, totesi Kivinen.

Kivinen oli myös sitä mieltä, että ennen uuden koulun rakentamista pitäisi kunnan vuokra-asunnot laittaa kuntoon, jotta paikkakunnalle voisi muuttaa uusia päiväkotilaisia ja lukiolaisia perheineen.

Aada Nieminen ja Tara Vilkman toimivat juontajina.

Nuorisotyöttömyydestä keskusteltaessa ehdokkaat kiittelivät yläkoulun ja lukion laadukasta yrittäjyyskasvatusta. Myös 4H:n osuutta yrittäjyyskasvatuksessa arvostettiin.

– Tarvitaan ensin yrittäjiä, että tulee työpaikkoja, kiteytti Kivisaari.

Ehdokkaat painottivat työllistymisessä nuorten omaa aktiivisuutta sekä varsinkin ensimmäisen kesätyöpaikan tärkeyttä.

Nuorten pääsystä mielenterveyspalveluihin ehdokkaat totesivat, että kunnalla on hyvin vähän päätäntävaltaa sote-palveluihin, sillä ne ovat hyvinvointialueen alaisuudessa. Malaste heitti ilmoille kysymyksen, voisiko kunta kuitenkin vaikuttaa palveluihin esimerkiksi ostamalla niitä muualta lisää.

– Kaikista nopein ja paras apu on se, että uskalletaan puhua asioista avoimesti kavereiden ja läheisten kanssa, korosti Kivisaari.

Yleisöstä esitettiin toive, että yläkouluikäisille nuorille olisi enemmän harrastusmahdollisuuksia. Malaste kommentoi, että Nuokulla kuunnellaan nuoria herkällä korvalla ja toiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Tidenberg muistutti, että myös Padasjoen lukuisat yhdistykset tarjoavat lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuksia.

Tuulivoiman kannalla olivat Oskari Peltola, Luukas Kivisaari ja Janne Luukko.

– Kaikkia energiamuotoja tarvitaan, tuulivoimasta saadaan lisäksi kunnalle kiinteistöverotuottoja, puolsi Peltola.

– Tuulivoima tulee Suomeen joka tapauksessa, jokainen kunta voi päättää haluaako olla siinä mukana vai ei. Tuulivoima lisää kunnan elinvoimaa ja vauhdittaa kehitystä, totesi Luukko.

Malaste on uusiutu­vien energiamuotojen kannalla, mutta Tornimäelle hän ei tuulimyllyjä halua. Tidenberg oli Malasteen kanssa samoilla linjoilla, ennemmin hän suosisi kuitenkin aurinkovoimaa.

Puhelin pois tunneilta

Kännykän käytöstä koulussa ehdokkaat olivat yhtä mieltä. Tunneilla älypuhelimen käyttö olisi ehdokkaiden mukaan sallittua, jos se liittyy oppimistilanteisiin, mutta muuten kännykät pitäisi pitää pois oppitunneilta. Välitunneilla kännykän käyttö saisi kaikkien mielestä olla sallittua.

Kaikki panelistit olivat samaa mieltä siitä, että Padasjoen huippuhyvä lukio pitäisi säilyttää.

– Jääkää lukioon opiskelemaan, jotta se säilyy, kannusti Peltola.

Ehdokkaalta kyseltiin myös, miten kunnan väkiluku saataisiin nousuun. Malasteen mielestä tarvitaan innovatiivista ja raikasta mietintää. Kivinen tähdensi myös tässä kohtaa, että ensin pitää olla tarjota viihtyisiä vuokra-asuntoja mahdollisille muuttajille. Luukko puolestaan totesi, että hiljainen näivettyminen pitäisi ensin saada loppumaan ja väkiluvun jyrkkä lasku tasaantumaan, ennen kuin päästäisiin pohtimaan väkiluvun kasvua.

Panelistit saivat myös vastata kysymykseen, mitä he järjestäisivät nuorille, jos rahasta ei tarvitsisi välittää ollenkaan. Jos budjetti ei olisi esteenä, Padasjoelle rakennettaisiin ainakin skeittipuisto, crossirata, jäähalli ja moottoriurheilukeskus.

Kaikki ehdokkaat olivat yhtä mieltä, siitä että kristilliset arvot ja perinteet saavat näkyä koulussa mm. kevätjuhlissa Suvivirren muodossa.