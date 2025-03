Nyystölän vapaa-ajan asukas tuo maaseudulle kulttuuria ★

Satavuotias hirsimökki Nyystölässä on Suvi Laakson ja hänen isosiskonsa yhteinen projekti. Paljon on jo tehty, mutta tekemistä riittää edelleen.

– Sisätilat oli levytetty kauttaaltaan, muovimatot ja kaikki. Ne piti tietysti kaikki ensin poistaa ja ottaa vanhaa esille. Rakentamattomasta vintistä on tehty makuutilaa.

Uutta on komea lankkulattia, jonka voi tänä vuonna tiivistää ja maalata. Sen on palkattu mestari käynyt tekemässä, kaikki muu on tehty talkoilla. Seuraavaksi rakennetaan terassi ja kesähuone navettaan.

– Ensimmäisenä koronakesänä olimme paljon täällä yhdessä siskon kanssa ystävinemme. Talon kunnostaminen on todella kivaa, olen aiemmin ollut remppamassa ystävien taloja. Tyttäreni opiskelee vanhojen talojen entisöintiä Ruotsissa.

Suvi Laakso on kulttuurin suurkuluttaja, joka haluaa jakaa kulttuurisia elämyksiä myös muille.

Laakso käy Nyystölässä ympäri vuoden aina, kun on vapaata. Työkseen hän hoitaa vanhuksia Helsingissä. Toiveena on päästä muuttamaan näille seuduille.

Padasjoki oli tuttu veneilyn kautta. Miesystävänsä kanssa hän on jo pitkään purjehtinut Päijänteellä – sittemmin miesystävä hankki talon Auttoisilta.

– Meille tuli sellainen ajatus, että entäs jos tulee huono kesä, ei veneellä viitsisi märkänä kärvistellä. Mitäs jos katseltaisiin paikkaa Padasjoelta? Sitten löysimme tämän. Minä sanoin ensin ”ei”, mutta hän näki paikan mahdollisuudet.

Piha oli ehtinyt parin vuoden asumattomana aikana rämettyä, mutta koko kesän kukkivat istutukset ovat vähitellen pääsemässä entiseen kukoistukseensa.

Kirjoittajakurssi kesällä

Kesäkuussa Nyystölässä järjestetään kirjoittajakurssi. Yksi on jo pidetty, ystäville. Silloin Laakso osallistui itse, mutta ensi kesänä hän aikoo toimia emäntänä. Tunnelmien pukeminen sanoiksi pienten tekstien ja runojen muodossa on hänen yksi hänen harrastuksistaan; lisäksi hän maalaa, laulaa ja järjestää kotikonsertteja.

– Kulttuurinen impulssi vain vahvistuu vanhemmiten. Paljon on ajatuksia siitä, miten kulttuurin avulla voisi elävöittää maaseutua.

Kirjailija Heli Hulmin Laakso tapasi jo kolmisenkymmentä vuotta sitten opiskellessaan hoitopedagogiksi. Hän itse toimi vuosia Steiner-pedagogisena kehitysvammaisten opettajana Hulmin tehdessä uraa toimittajana, kirjallisuusterapiaohjaajana, luovan kirjoittamisen opettajana ja kirjailijana. Hulmilta on julkaistu neljä esseeteosta, kaksi romaania, kaksi novellikokoelmaa sekä useita elämäntarinoita.

Erään kotikonsertin päätteeksi Hulmi otti puheeksi lempirunoilijansa Tomas Tranströmerin ja pian jo järjestettiinkin Laakson olohuoneessa tilaisuus, jossa Hulmi luki runoja musiikin säestyksellä. Sieltä puolestaan poiki idea kirjoittajakurssista.

– Kurssiin liittyy oleellisesti paikka, viimeksikin oli helppo löytää inspiraatio tehtävänannosta.

Käsityökurssi lapsille, laulukurssi Vääksyssä

Kesän toinen kurssi on lapsille suunnattu käsityöpäiväleiri 4.-6.8. Ensimmäiseltä ammatiltaan Laakso on kutoja-artesaani.

– Ensimmäinen käsityöleiri on 9–12-vuotiaille. Kiinnostuneet voivat laittaa jo sähköpostia sommardal@saunalahti.fi. Kasvinvärjäystä olisi tarkoitus järjestää aikuisille 3.8.

Laulukurssin Laakso järjestää laulunopettajansa kanssa elokuussa Asikkalassa, josta löytyi sopiva paikka majoituksineen. Laulamattomillekin soveltuvalla kurssilla teemana on vapauttaa laulupotentiaali ja saada oma ääni kuuluviin.

Padasjoella Laakso patikoi, pyöräilee, ui, tekee käsitöitä ja osallistuu kulttuuririentoihin. Sosiaalinen elämä on vilkasta, sillä paikka on avoin kaupunkilaisystäville.

Hyvinkäällä syntynyt Laakso haaveili 25 vuotta Päijänteen kansallispuistosta ennen kuin pääsi toteamaan paikan paratiisiksi.

– Päijänne on aivan järkyttävän upea. Ihan kipeätä tekee, kun keväällä lähtee ensimmäisille venereissuille.

Kirjoittajakurssi kirjailijan johdolla

Heli Hulmi on ohjannut luovia kirjoittajia 1990-luvulta lähtien.

– Usein teemat ovat liittyneet elämäntarinalliseen lähestymiseen tai luovaan kirjoittamiseen. Kannustan kurssilaisia etsimään omaa ääntään ja mielelläni ohjaan kerrontakeinojen etsinnässä. Miten luoda henkilöhahmoja, joille alkaa tapahtua, miten ottaa mukaan elävää paikankuvausta, kuinka kirjoittaa dialogia ja kuinka ylipäätään uskaltaa kirjoittaa itseään näkyväksi… Käytän rinnakkain luovan kirjoittamisen ja kirjallisuusterapian menetelmiä, kertoo Hulmi.

– Asun ja synnyin Helsingissä, mutta kaksivuotiaasta lähtien olen viettänyt kesiäni Asikkalan kirkonkylällä.

Kahdeksan kurssilaista

Tulevan kirjoittajakurssin ryhmäkoko on pieni, kahdeksan kirjoittajaa sopii luontevasti mukaan. Kesän keskeisenä aiheena on yhden mieltä liikuttaneen tai elämää muuttaneen kokemuksen avaaminen, kirjoittamalla.

– Kokemus saa olla kipeä tai onnellinen, tutkimme molempia ja annan jokaiselle eteenpäin vievää palautetta. Kirjoitamme ja luemme myös runoja, teemme inspiraatiota hakevia retkiä lähiluontoon –metsään ja rannalle. Jos olet paikkakuntalainen, haluat ehkä yöpyä kotonasi ja se käy mainiosti. Pidemmän matkan takaa tuleva saa rauhallisen makuusijan hirsitalon vintiltä.

Aamiaisen jälkeen alkaa työskentely, joka tarkoittaa alustuksia, lukemista, kirjoittamista ja jakamista. Tarkoitus on etsiä sopivaa rytmiä yksin työskentelylle ja jakamiselle. Lounas ja levon mahdollisuus on klo 12–15, minkä jälkeen päiväkahvit. Päiväohjelma jatkuu iltakuuteen. Kurssi alkaa iltapäivällä 12.6. ja jatkuu maanantaihin 16. kesäkuuta.