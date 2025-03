Ns. vihreä siirtymä tuhoaa luontoa muualla ★

Tiesitkö, että tuulivoimaloiden lapojen valmistuksessa käytetään muun muassa balsapuuta, joka on haluttu materiaali keveytensä ja kestävyytensä vuoksi?

Valtaosa balsapuusta on tullut Ecua­dorista, mutta kysynnän kasvettua yli tuotantokapasiteetin, on ryhdytty kaatamaan myös luonnonvaraisia metsiä tunkeutuen myös Perun suojelluille alueille ja salakuljetetaan Pastaza-jokea pitkin Ecua­doriin. Alkuperäiskansojen biologinen monimuotoisuus ja alkuperäiskansojen elämä on osin tuhoutunut. Yhdysvaltalaisen ympäristötutkimusvirasto EIA:n Perun maajohtaja Julia Urrunaga sanoo, että suuri osa Ecua­dorin viennistä on perulaista alkuperää -ja suri osa siitä peräisin laittomilta hakkuilta.

Meidän niin kutsuttu vihreä siirtymä tuhoaa luontoa muualla. Ihmiset Padasjoella kunnan suorittaman kyselyn mukaan nostavat luonnon yhdeksi keskeiseksi teemaksi. Tosin olen kuullut myös kommentteja tuulivoimaloiden puolesta: ”Antaa tulla vain, sitten ei tule enempää ihmisiä ja saadaan olla rauhassa”.

Vaalit näyttävät, pitääkö vanha ranskalainen sanonta täälläkin paikkansa: kaukana silmistä, kaukana sydämestä (Loin des yeux, loin du cœur ). Päätöksiä odotellessa yöunet osittain menevät, mutta kaipa se on totuttelua, jos tuulivoimaloiden tuotama infraääni, joka voi edetä useiden kilometrien päähän (mitattu Jämijärvellä 5 km päässä voimalasta) herkille voi tuoda mm. uneen liittyviä häiriöitä, kun kyseessä on yli 3 MW:n tehoisia tuulivoimaloita (Padasjoelle suunnitellaan 6–10 MW). (Suomi, K. & Keronen, P.: 2021, ISBN 978-952-94-4455-7, elektroninen julkaisu: 70 s; Roos, W. & Vahl, C.: Infraschall aus technischen Anlagen. Wissenschaftliche Grundla-gen fur eine Bewertunggesundheitlicher Risiken. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2021: 56. S. 420–430).

Yhteisvastuu