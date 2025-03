Pakohuonekoulutusta ★

Jos pakohuoneet kiinnostavat, niin nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen. Padasjoen 4H järjestää 13–28-vuotiaille suunnatun ilmaisen koulutustilaisuuden keskiviikkona 12.3. klo 17 Kotiseututalolla.

Kouluttajaksi on saatu yrittäjä Niko Eskelinen, joka on ollut jo vuosikymmenen verran elämyspalvelualalla. Hän on tehnyt pakohuoneiden lisäksi ulkona pelattavia pelejä, verkko- ja ravintolapelejä.

Koulutuksessa käydään läpi pääpointit elämysten luomisessa. Eskelinen kertoo, mitä eri vaiheita pakohuoneen suunnitteluun kuuluu, miten rakentaminen aloitetaan ja mistä hyvä pelikokonaisuus koostuu.

Eskelisen yritys WayOut Oy on yksi Suomen ensimmäisistä pakohuonetoimijoista. Toiminta alkoi vuonna 2015 Jyväskylässä, nykyään toimipisteet on myös Tampereella ja Hyvinkäällä. WayOut työllistää 25 henkilöä, joista suurin osa on pelinohjaajia. Lisäksi WayOutilla toimii pelisuunnittelutiimi. Eskelinen on ollut kehittämässä Suomen pakopelitoimialaa aivan alkumetreiltä asti.