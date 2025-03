Kuntavaaliehdokkaat esittelyssä: SDP ★

Kysyimme kuntavaaliehdokkailta perustietojen lisäksi:

1) Miksi lähdit ehdolle?

2) Mitä asioita haluat ennen kaikkea ajaa?

3) Miten Padasjoelle saisi lisää asukkaita ja työpaikkoja?

4) Mikä asia on tällä hetkellä erityisen hyvin ja/tai huonosti Padasjoella?

5) Mitä mieltä tuulivoimasta, entä Uusi koulu –hankkeesta?

Markku Hokkanen

61, Arrakoski. Eläkeläinen. Rakennusala yli 20 v, kiinteistöala. Vaimo Mirva, ja tytär Salla-Maria. Kalastus, sienestys, ja marjastus. Ei ole aikaisemmin ollut ehdolla.

1) Haluan olla vaikuttamassa Padasjoen tulevaisuuteen.

2) Padasjokea elinvoimaisemmaksi, yrittäjien huomioiminen kunnassa paremmaksi, 0 toleranssi koulukiusaamisen suhteen.

3) Pienyrittäjiä houkuteltava hyvällä markkinoinnilla ja kunnan imagoa nostamalla.

4) Hyvät harrastusmahdollisuudet, puhdas luonto ja puhtaat järvet. Hyvät kyläyhdistystoiminnat. Padasjoen markkinointi ja esiintuominen kansainvälisesti toimii huonosti.

5) Ei tuulivoimalle. Kouluhanke: jotain on todellakin tehtävä, mutta millä mittakaavalla, tulee pohtia ja puntaroida tarkkaan.

Leena Hopeela-Juvonen

63, kirkonkylä. Eläkeläinen, Tokmannin myymäläpäällikkö, Aspocomp, K-market Masantori. Aviomies, 2 aikuista lasta. Harrastukset: mökkeily, kutominen, kissat. Yksi kausi valtuustossa.

1) Haluan olla vaikuttamassa Padasjoen asioihin.

2) Elinvoimiasempi kunta. Haluan peruspalveluiden säilyvän kunnassa. Vanhusvöestlstä ja lähimmäisistä huolehtiminen, Lukion säilyminen kunnassa, onhan se tasoltaan Suomen kärkitason luokkaa.

3) Vapaa-ajan asunnot vakituiseksi ja tukea etätöiden mahdollisuutta.

4) Vuokra-asuntojen tarve suuri, jos kaivataan uusia asukkaita.

5) Olen aurinkoenergian kannalla. Jos pitää rakentaa tuulivoimaa, pitää puisto sijottaa niin, ettei siitä aiheudu haittaa väestölle, eläimille tai luonnolle. Uusi koulu -hanke pitää saada pikaisesti eteenpäin.

Janne Kallio

52 v, Mainiemi. Tuotantotyöntekijä, yrittäjänä yli 25 v. Sinkku, 5 lasta. Ulkoilu. Yhden kerran ehdolla aiemmin. Varajäsenyyksiä on.

1) Haluan olla ajamassa Padasjoen asioita parenpaan suuntaan.

2) Kuntalaisten hyvinvointia, yrittäjyyttä, koulukiusaaminen puututtava nopeammin.

3) Kaavoittamalla isompia tontteja, kunnan laajempi positiivinen mainonta.

4) Hyvä opetus koulussa, lukio, ja uimahalli. Padasjokea ei ole markkinoitu tarpeeksi.

5) EI tuulivoimalle, panostetaan aurinkoenergiaan ehdottomasti. Uusi koulu, kuitenkin mahdollisimman järkevin kustannuksin.

Veera Korelin

23, kirkonkylä. Myyjä. Asun omillani, äiti, isä jaHarrastukset: Ristikoiden ratkominen ja ystävien kanssa oleminen. Kerran aiemmin ehdolla. Varajäsenpaikkoja.

1) Haluan olla mukana kehittämässä parempaa Padasjokea.

2) Haluan olla rakentamassa parempaa Padasjokea, joka mahdollistaa hyvän asumisen ja elämisen kunnassa.

3) Kunnan tulisi tehdä parempaa yhteistyötä yrittäjien kanssa, ja olla tukena ja apuna. Työpaikat tuo aina uusia asukkaita.

4) Hyvä opetuksen taso, puhdas luonto ja kesällä paljon mökkiläisiä. En katso, että mikään asia olisi todella huonosti Padasjoella.

5) Mieluimmin aurinkovoima kuin tuulivoima. Jotain on tehtävä, jotta hyvä opetuksen taso säilyy jatkossakin. Mutta ensin on käytävä läpi kaikki mahdollisuudet, sitten vasta harkiten päättää mitä tehdään.

Esa Kärhä

67 vuotta, Nyystölä, linja-autonkuljettaja. 5 lasta, 7 lastenlasta, parisuhteessa. Kolmasti ehdokkaana Padasjoella.

1) Haluan vaikuttaa kuntakehitykseen

2) Työpaikat lisääntyvät palvelusektorin ja teollisuuden kautta, jotka eivät ole savupiipputeollisuutta, vaan vihreän siirtymän luomia teollisuuden haaroja.

3) Puuttuu työpaikat ja vuokra-asunnot.

4) Padasjoki on kaunis kunta, suuren ja puhtaan Päijänteen rannalla, lisäksi etäisyydet esim. pääkaupunkiseudulle ovat lyhemmät kuin esim. Saimaalle.

5) Tuulimyllyhankkeet, aurinkovoimaloineen ovat kunnallemme suuri mahdollisuus.

Mielestäni uusi koulu viestittäisi kunnan panostuksesta huomisiin.

Paavo Malaste

43-vuotias, kirkonkylä. Padasjoen kunnalla erityisnuorisotyöntekijänä ja tekee etsivää nuorisotyötä. Koulutukseltaan restonomi, tehnyt parikymmentä vuotta töitä ravintoloissa – tiskarista omistajaksi. Vaimo, 2 poikaa sekä kultainennoutaja.Harrastaa perheilyä, veneilyä, mökkeilyä ja lenkkeilyä koiran kanssa. Ei ole aikaisemmin ollut ehdolla vaaleissa.

1) Uskon, että kaltaisellani persoonalla on paikkansa valtuustossa.

2) Haluan ajaa jo ihan työnikin puolesta nuorten ja nuorten perheiden asiaa. Haluan, että tämän hetken nuorilla olisi samanlainen kipinä kuin minulla paluumuutosta tänne. Haluan olla mukana tekemässä kunnasta vetovoimaisen ja elinvoimaisen – paikan, jonne nuoret perheet haluavat asettua ja paluumuuttajat löytävät tiensä takaisin. Panostamalla hyvätasoiseen lukioon, peruspalveluihin ja moderniin viestintään voimme tehdä kunnasta mediaseksikkään pikkukunnan, jossa yhdistyvät laadukas arki ja luonnonläheinen elämäntapa.

3) Matkailun kehittäminen ja laajentaminen: olemme upealla paikalla aivan keskeisimmässä osassa Suomea. Uskoisin myös, että oikein lobbaamalla pienet ja keskisuuret yritykset voisivat olla kiinnostuneita keskeisestä sijainnista ja mahdollisesti kohtalaisen huokeista yritystiloista.

4) Innokkaat ja lennokkaat ideat Padasjoen tulevaisuuden suhteen. Minusta olisi hyvä nyt nostaa päätä ja sanoa, että täällä me ollaan ja tänne saa tulla.

5) Tuulivoima-asiassa on minusta liian monta ontuvaa kohtaa. Uutta kouluhanketta puollan mielelläni. Se on juuri niitä asioita, jotka osoittavat, että teemme jotain tulevaisuutemme eteen. Ammattitaitoinen työryhmä ja pitkäjänteisyys ovat varmasti avainasemassa tässä.

Saija Malaste

43, kirkonkylä. Töitä taloushallinnon parissa, tällä hetkellä palkanlaskijana. Pitkä työkokemus hotelli- ja ravintola-alalta sekä myyntityöstä. Puoliso ja 2 lasta sekä koira. Veneily, uinti, lenkkeily. 1. kertaa ehdolla. Teknisen lautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen, Padasjoen Vesihuolto Oy:n hallituksen jäsen, Padasjoen koulujen vanhempainyhdistys ry:n puheenjohtaja, Padasjoen 4H hallituksen jäsen, Padasjoen Kirkonkylän Työväenyhdistyksen hallituksen jäsen.

1) Uskon Padasjoen tulevaisuuteen. Tarvitsemme eritaustaisia ja uusia päättäjiä mukaan tekemään päätöksiä.

2) Erityisesti kunnan vireä tulevaisuus ja lapsiperheiden asiat.

3) Mm. panostamalla ja tukemalla yrittäjyyttä, kehittämällä matkailua ja yhteisöllisyyttä, tarjoamalla houkuttelevia asumisratkaisuja, panostamalla koulutukseen ja peruspalveluiden tarjontaan.

4) Kunta haluaa panostaa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, mikä tuo hyvät edellytyksen lapsiperheille. Meillä on todella huomattu sataman potentiaali ja tahtotila on kehittää aluetta kokonaisuutena. Luonto ja ainutlaatuinen ympäristö tarjoaa meille rajattomat mahdollisuudet.

5) Mielestäni tuulivoiman rakentaminen nyt suunnitelluille alueille ei ole oikea ratkaisu. Kannatan Uusi koulu -hanketta. Tämä kuitenkin vaatii paljon olemassa olevien rakennusten tutkimista ja vaihtoehtojen kartoittamista.

Juha Salonen

60, Nyystölä, ylipalomies, vaimo, 2 poikaa. Urheilu, vanhat ajoneuvot. Ei ole ollut aiemmin ehdolla. Päijänne Fightersin varapuheenjohtaja.

1) Halu kehittää Padasjokea kuntalaisten hyväksi.

2) Kuntaa kehitettävä täällä vakituisesti asuvien kuntalaisten hyväksi kesäasukakita unohtamatta. Palveluiden lisääminen, työpaikkojen/yritysten saaminen kuntaan.

3) Asukkaita ei tule, jos ei ole työpaikkoja, Nykyaikaisia vuokraasuntoja pitäisi olla tarjoalla.

4) Terveyspalvelut toimivat hyvin, satama saatu taas sille kuuluvalle tasolle. Kesksutaa kehitettävä, palveluita lisättävä.

5) Kannatan tuulivoimaa, paikka täytyisi miettiä tarkkaan. Koulurakennuksen täytyy olla siinä kunnossa, että siellä voi työskennellä ja opiskella sairastumatta. Jos vanhaa ei voi korjata asianmukaiseen kuntoon, niin sitten täytyy rakentaa uusi.

Jyrki­ Salonen

46, kirkonkylä. Lähettämön esimies, luottamusvaltuutettu, järjestyksenvalvoja. Aspocomp Oy 12 vuotta, Special Chrome Oy 6 vuotta. Aviovaimo Mira, lapset Laura 16v ja Noora 13v, Miran lapset Tara ja Jesse, sekä muutama kissa. Harrastuksina kalastus ja frisbeegolf. Ollut ehdolla kaksissa kuntavaaleissa. 1. kauden valtuutettu. Poliisineuvottelukunnan jäsen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen.

1) Minua huolestuttaa Padasjoen tulevaisuus, ja haluaisin olla vaikuttamassa siihen, että täällä olisi kaikilla hyvä elää ja asua.

2) Padasjoella tulee jatkossakin säilyä peruspalvelut, lukio ja uimahalli. Padasjoen tulee säilyä jatkossakin kiinnostavana mökkikuntana. Erittäin tärkeäksi katson kunnan ja yrittäjien yhteistyön luodaksemme lisää työpaikkoja.

3) Tuomalla Padasjokea esille hyvänä paikkana asua, ja lapsilla turvallinen paikka kasvaa. Hyvät oppimismahdollisuudet koulumme pienissä ryhmissä.

4) Hyvät harrastusmahdollisuudet, hyvä lukio, puhdas luonto ja varsinkin juotavan hyvä Päijänne. Kunnollisten vuokra-asuntojen puute, asukasluvun jatkuva pieneminen, sekä työpaikkojen vähyys.

5) Mielestäni paikka väärä, ja vuotuinen kiinteistöverotuotto todella mitätön siihen nähden mitä haittaa myllyt tuo lähialueen luonnolle ja asukkaille, vaikutukset voivat olla myös kauaskantoisetkin. Ei Tornimäen tuulivoimahankkeelle. Uusi koulu -hankkeesta olen sitä mieltä, että ensin tutkitaan, sitten hutkitaan. Eli koulukiinteistöjen kuntotarkastukset ajan tasalle, niin tiedetään mitä ruvetaan purkamaan, ja mihin ja mitä rakennetaan.

Mira Vilkman

(ehdolla kunta- ja aluevaaleissa), 54v, kirkonkylä. Puutarha­konsultti, jär­jestyksenvalvoja. Ol­lut myös rautakaupassa myyjänä, eläintenhoitajana, nuorena Harjulassa ikäihmisten kylvettäjänä. Aviomies Jyrki, lapset Jesse 33v ja Tara 17v, lapsen lapset Elle ja Erik, Jyrkin tyttäret Laura, Noora sekä jokunen kissa. Frisbeegolf, puutarhanhoito, Maine coonien kasvatus. Kunnanhallituksen 1 vpj, kunnanvaltuutettu 15.11.2010 alkaen. Hyvinvointialueen valtuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen. Rak. ja ympäristölautakunnan kunnanhallituksen edustaja, koulutuskeskus Salpauksen kuntayhtymäkokousedustaja. Wellamo-opiston johtokunnan Padasjoen edustaja. Joukkoliikennelautakunnan jäsen. Padasjoen työväenyhdistyksen puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston jäsen.

1) Olen avoin ja rohkea päätöksentekijä. Uskallan tarttua asioihin, ja tuoda ne myös esille, ja teen kaiken koko sydämelläni. Osaltani haluan olla mukana kehittämässä Päijät-Hämettä, missä jokaisesta pidetään huolta.

2) Jokaisen ihmisen tulee saada apua, kun omat voimavarat ei riitä, kukaan ei saa jäädä yksin.Nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen edellyttää niin hyvinvointia edistäviä kuin ongelmia ehkäiseviä toimia.Koulun ja päiväkodin on oltava turvallinen ja terveellinen paikka niin oppilaille kuin henkilökunnallekin. Ikäihmisille pitää taata laadukas hoito ja hoiva, sekä jokaisen tulee saada asua omassa kodissa, niin kauan kuin se on mahdollista. Oikea-aikainen hoito säästää kustannuksia.Tahdon parantaa kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöiden jaksamista. Yhteistyö kunnan ja eri yhdistysten kanssa.

3) Työpaikkoja: aktiivinen yhteistyö ja sujuva kaavoitus luovat pohjaa yritysten menestykselle. Asukkaita: panostettava hyvään markkinointiin, sekä hyvään infraan. Tasokkaita asuntoja, toimiva joukkoliikenne.

4) Hyvin: hyvät harrastusmahdollisuudet, puhdas luonto, Päijänne, oma lukio ja uimahalli. Huonosti: avoimuus puuttuu täysin. Tiedottaminen on hävinnyt, kuntalaisia ei kuunnella eikä yleisötilaisuuksia pidetä juurikaan.

5) Tuulimyllyt ei tuo ainuttakaa ihmistä Padasjoelle, päinvastoin, kiinteistöjen arvon lasku, terveydellisiä, ympäristö, -näkö- ja äänihaittoja. Kouluhanke: ylä- ja alakoulu samojen seinien sisälle, jotta laadukas opetus säilyy, mutta asiaa pitää tarkastella ensin monesta kulmasta.