Kesäteatterin näytelmä julkistettu ★

Padasjoen Harrastajateatteri on julkistanut tämänvuotisen kesäteatterinäytelmän. Se on Tanja Puustinen-Kiljusen vuonna 2016 kirjoittama ja Riitta Keinänen-Korpelan ohjaama komedia Rakkausresepti, joka on huumorintäytteinen tarina pienestä kylästä ja sen asukkaista.

Esitykset ovat 29.6.–20.7. tutulla Nyystölän kesäteatterilla. Kyseessä on 25. toimintavuosi, sillä Padas­joen kesäteatteri aloitti tammikuussa 2001 ja esitti heti ensimmäisenä kesänä Oprin.

– Lukuharjoitukset ovat täydessä vauhdissa ja samalla muokataan kirjailijan luvalla näytelmää meille sopivammaksi. Tänä vuonna saatiin yllättävän helposti näyttelijät kasaan. Lippuvarauksiakin on jo vastaanotettu, kerrotaan Harrastajateaterista.

Näytelmässä on mukana 13 henkilöä. Ensikertalaisia on kolme, heistä kaksi lapsia.

Kesäteatterin hyvän mielen esitykset ovat vakiintuneet Padasjoen tunnetuimpien kesätapahtu­mien joukkoon.