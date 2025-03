Vuoden ensimmäiset vauvat ★

Vielä tammikuussa pitäjään ei syntynyt yhtään vauvaa, mutta helmikuussa syntyi parikin uutta padasjokelaista. Katariina Lahti-Leikkaan ja Antti Leikkaan perheen viisihenkiseksi tehnyt poika ei ollut tämän vuoden ensimmäinen vauva, mutta hyvä kakkonen kuitenkin.

Kuva: Antti Leikas

– Laskettu aika meni kahdeksalla päivällä yli ja niinpä 24. helmikuuta syntynyt poika ehti kasvaa 56 sentin mittaiseksi ja painoakin oli 4,5 kiloa, kertoo Katariina.

Pitkä matka synnytyssairaalaan ei Auttoisilla asuvia Leikkaita pelottanut etukäteen. Supistusten kunnolla alkaessa Antti oli vielä töissä Kärkölässä ja isommat lapset päivähoidossa.

– Lapsille piti järjestää hoitaja ja aikaa siinä kului sen verran, että lopulta ehdimme olla sairaalassa lopulta vain pari tuntia.

Päijät-Hämeen keskussairaalan uusissa tiloissa äiti ja vauva saivat olla rauhassa omassa perhehuoneessa.

Isommat sisarukset, viisivuotias Eero ja kaksivuotias Viivi olivat kovasti odottaneet vauvan syntymää.

– Kyselivät vähän väliä, että milloin se oikein syntyy. He ovat ottaneet uuden tulokkaan todella hyvin vastaan. Tykkäävät silitellä vauvaa ja auttavat vaipan vaihdossa, Viivi varsinkin.

Isä-Antiltakin vaipan vaihto käy ja sujuvasti.

– Sitä osaa ottaa aika paljon rennommin kolmannen lapsen kanssa. Ainut asia, joka piti etukäteen varmistaa oli, että autoon saadaan mahtumaan kolmas lastenistuin takapenkille.

Katariina kertoo, että vauva vaikuttaa tosi rauhalliselta kaverilta.

– Syö ja nukkuu, ja nukkuu yöllä paremmin kuin päivällä.

Sisarusten ikäerot ovat vanhempien mielestä sopivat. Eero on vanhempien mukaan tosi omatoiminen ja ymmärtää, että pienemmät vaativat enemmän hoivaa.

Varhaiskasvatus Padasjoella huippuluokkaa

Eero on päivisin Visapuiston viskariryhmässä ja Viivi aloitti juuri Majavan päiväkodissa.

– Molemmat ovat aloittaneet perhepäivähoidossa Salomaan Mallulla ja sinne haluaisimme uusimman tulokkaankin vuoden päästä viedä.

Leikkaat ovat olleet todella tyytyväisiä Padas­joen varhaiskasvatukseen.

– Varhaiskasvatus on täällä aivan huippua: jos jotain haasteita on, ne eivät ainakaan asiakkaalle näy. Lasten kannalta pienet ryhmät ovat todella mukavia ja aamulla on aina vastassa samat tutut hoitajat. Lapset lähtevät aina tosi mielellään hoitoon.

Vauvan nimeä ei ole vielä päätetty, vaikka nimilistaa onkin jo laadittu.

– Alkukirjaimella ei ole väliä, enemmänkin nimen pitää olla juuri hänelle sopiva.

Katariinalla on työn alla tohtorin väitöskirja, jonka hän on ajatellut saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Väitöskirjan aiheena on uusiutuvan dieselin maaperäkäyttäytyminen ja se, miten puhdistus pitää suorittaa pilautuma-alueelta.

– Olisi mukavaa saada työskenneltyä pari tuntia päivässä, mutta katsotaan nyt, miten tämä arki lähtee rullaamaan.

Koskisen Oy:llä hankintapäällikkönä työskentelevä Antti jää syksyllä kolmeksi kuukaudeksi vanhempainvapaalle, jolloin Katariina voi keskittyä enemmän väitöskirjansa viimeistelyyn.

Sukutilaa jatkamaan Auttoisille

Antti on muuttanut Vääksystä sukutilalle Auttoisille vuonna 2011, Katariina pari vuotta myöhemmin. Tilalla harjoitetaan sivutoimista viljanviljelyä.

Katariina on kotoisin Turengista, mutta muutettuaan Auttoisille kuuli, että isomummon sisko on aikoinaan asunut 150 metrin päässä Leikkaalta.

– Melkoinen sattuma. Äidin suku on kotoisin Evolta, mutta en tiennyt Ainon asuneen Auttoisilla, sanoo Katariina.

Turenkiin verrattuna nykyinen kotikylä on maaseutumaisempi. Katariina on ollut kaksi vuotta mukana kyläyhdistyksen hallituksessa, Antti tarvittaessa talkoomiehenä. Auttoisilta löytyy kyläyhdistyksen voimannäytteenä pikkukylälle harvinainen lasten leikkipuisto.

Haastattelupäivän iltana Eero oli lähdössä hiihdon tekniikkakouluun kirkonkylälle.

– Hän sai joululahjaksi sukset ja on innostunut hiihtämisestä. Mallu hiihtoihmisenä on saanut innostettua hoitolapset lajin pariin.

Leikkaat kaipaavat enemmän harrastusmahdollisuuksia lapsille.

– Tulevaisuutta ajatellen olisi hienoa, että lapset saisivat käydä halutessaan myös lukion omassa kunnassa, toivoo Antti.