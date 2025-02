Näivettynyt keskusta muutetaan kalastajakyläksi ★

Ilari Hakia on suunnitellut Padasjoen keskustan elävöittämistä jo kolme vuotta

Nyt Hakia on valmis tulemaan julkisuuteen suunnitelmineen.

Kolmisen vuotta sitten Ilari Hakia oli lounaalla Modetissa. Aterioinnin aikana ruokabaarin ohi meni kaksi rollaattoria ja kolme autoa – keskellä päivää kirkonkylän keskustassa.

– Padasjoki on seisahtuneessa tilassa. Jotain on pakko tehdä, totesi Hakia ja toiminnan miehenä kääri hihat saman tien.

Romonkulmalaisen idealaarista on lähtöisin mm. Kunnia Isänmaa –muistomerkki hautausmaalle.

Nyt yhteennidotuille papereille on sommiteltu aivan uudenlainen ydintaajama: kalastajakylä. Ajatuksena on vetää Kirkkojoesta sivuhaara kohti ruokakauppaa ja rakentaa sen varteen laitureita veneitä varten ja kalastajatyylisiä mökkejä. Samalla saataisiin joutomaaksi rämettynyt vanha pelto Visapuiston luona hyödynnettyä. Keskustielle Hakia on kaavaillut myös uusia omakotitaloja.

– Keskustan alueelle mahtuu noin 150 taloa. Osalla olisi oma venepaikka ja suora vesiyhteys Päijänteeseen. Kirkkosillan alustaa pitää vähän kaivaa, että veneet mahtuvat paremmin. Kulku olisi sallittu vain sähkömoottoriveneille.

Hakia on suunnitellut Saksalan sillan ohitusta ränniä pitkin. Kunnianhimoisiin suunnitelmiin sisältyy myös mm. vanhan KOP:n talon purkaminen. Omakotitaloille saisi lisätilaa rakentamalla betonilaatan Koivutien ja Keskus­tien väliseen rotkoon; parkkialue tulisi sen alle. Muutama uusi tiekin ydintaajamaan mahtuisi, jos Keskustietä kavennettaisiin.

Keskustan kalastajamökit eivät olisi pelkästään asuinkäyttöön, vaan alakerrassa olisi liiketilaa pikkuputiikeille. Kaupparatsuna Suomea kierreltyään­ Hakia on nähnyt, miten käsityöläiskaupat vetävät turisteja.

– Keskusta elpyisi, kun tulisi uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita. Tähän kun vielä laskee mukaan kouluhankkeen, niin yhteisvaikutus houkuttelee Padasjoelle etätyötä tekeviä perheitä Päijänteen läheisyyteen. Etätyöskentely nousi viime vuosina arvoon arvaamattomaan, eikä enää häviä pois yritysmaailmasta.

Tori kirjaston eteen ja satamaan laguuni

Torin Hakia on suunnitelmissaan siirtänyt kirjaston eteen.

Ideointi on ulottunut Taulun risteykseen asti, mutta siitä ei vielä paljasteta sen enempää. Vanhojen kontaktiensa kautta Hakia uskoo, että saisi yritystoimijoita houkuteltua alueelle.

– Padasjoki on yksi parhaimmista yrityspaikoista, josta on lyhyt logistiikka kuljettaa tuotteita Helsingin, Turun ja Vaasan satamalaitoksiin.

Satamaan Hakia on piirtänyt vehreän laguunin ja uuden ravintolan, jonka alakerrassa on saunaosasto, toisessa kerroksessa ravintola ja ylimmässä hotelli lasikattoineen. Kuningasajatuksena on venelaituri, jossa on katettu paikka veneen talvisäilytystä varten. Tällöin veneen edestakaiset kuljetukset vuosittain jäisivät historiaan. Kelvennettä kohti osoittavan laguunin päässä on viihtyisä oleskelualue, jota reunustaa vierasvenepaikat.

Rahoitus kerättäisiin sataman käyttäjiltä osakesysteemillä kuten golfkentillä.

– Padasjoki ei ole antanut minulle muuta kuin syntymäpaikan, luontoa ja mukavia ihmisiä ympärille. Nämä suunnitelmat haluaisin antaa kotiseudun elvyttämiseksi.