72 tuntia pitää pärjätä poikkeusoloissa omillaan, siinä ajassa viranomaiset saavat omat organisaationsa kuntoon ★

Tänä vuonna satavuotisjuhlia viettävän Padasjoen VPK:n hallituksen puheenjohtaja Niko Ara kävi 4.2. kertomassa Olkkarissa kotitalouksien varautumisesta häiriötilanteisiin.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö eli SPEK on tuottanut kotitalouksille Varautuminen kotona 72 tuntia -turvallisuusoppaan, jossa kerrotaan hyvin kattavasti, kuinka kannattaisi varautua erilaisia häiriö- tai poikkeustilanteita varten. Tietoa löytyy myös netistä sivustolta www.72tuntia.fi

– 72 tuntia eli kolme vuorokautta on se yleinen suositus, jonka aikaa jokaisen pitäisi pärjätä omillaan erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa. Se antaa viranomaisille aikaa saada omat poikkeusolojen organisaationsa kuntoon. Jos väestönsuojia on tarkoitus ottaa käyttöön, on niiden käyttöön ottamiseen aikaa samainen 72 tuntia.

Erilaisia häiriöilanteita on paljon, myrskyn aiheut­tamista sähkökatkoista aina aseelliseen konfliktiin. Oli poikkeustilanteen ja ihmisten suojautumistarpeen koteihinsa aiheuttanut mikä hyvänsä, tärkeimmässä osassa pärjäämisen kannalta on vesi.

– Jokaiselle pitäisi varata noin 2 l juomavettä vuorokautta kohti, ja kun otetaan huomioon peseytymis- ruoanlaitto- ja tiskaustarpeet, vettä oikeasti kuluu noin 10 litraa per henkilö vuorokaudessa.

Jos taloudessa ei ole omaa kaivoa, kannattaa kotivaraksi ostaa kaupasta pullotettua vettä, sillä vesi­hanasta laskettu vesi pilaantuu nopeasti.

Ei erillistä varastoa

Kotivaraan kuuluu veden ja kuivamuonan lisäksi patteriradio, varaparistoja, taskulamppu ja/tai otsalamppu, tulitikut, käteistä rahaa, välttämättömät lääkkeet, alkusammutusvälineet sekä hygienia- ja ensiaputarvikkeet. Ara muistutti myös lemmikkien kotivarasta.

Ruokatavaroista tai paristoista ei kannata pitää erillistä varastoa esimerkiksi laatikossa autotallin perällä.

– Sitten kun niitä tarvitsisi, huomaakin että päivämäärät ovat menneet jo umpeen tai pattereista virta on kadonnut.

Ruokatavaroiden osalta kotivara tarkoittaa sitä, että kaapissa on riittävästi kaikenlaista syötävää, jota koko ajan muutenkin taloudessa käytetään. Tarveaineita käytetään päivittäisessä ruoanlaitossa vanhemmasta päästä ja ostetaan sitten uutta tilalle.

– Lisäksi voi varata poikkeusolojen varalta jotain herkkuja esimerkiksi suklaata, jota syömällä voi kohottaa mielialaa. Ristisanatehtävät, lukeminen tai muu mieleinen tekeminen vaikuttaa henkiseen kestävyyteen.

Tulisijat käyttöön

Moni asia perustuu sähköön ja sen havaitsee sitten vasta, kun sähköä ei enää ole. Kun sähköt ovat pidemmän aikaa poikki, hanasta ei tule vettä, vessanpönttöä ei voi huuhdella, ruoan valmistaminen vaikeutuu, valot ja verkkoyhteydet eivät toimi, kaupat voivat joutua sulkemaan ovensa tai niistä voi loppua tavarat, maksukortit eivät toimi, autoa ei pysty tankkaamaan ja lääkkeitä on hankala saada tai ne loppuvat apteekista.

– Onneksi meillä maalla useimmilla on kodissa joku tulipesä, jolla saa taloon lämpöä. Kerrostaloasunnoissa kannattaa kaikkien oleskella yhdessä huoneessa ja jättää muut huoneet kylmiksi. Ihminen tuottaa itsessään sen verran lämpöä, että huonelämpö pysyy pelkästään ihmisten avulla plussan puolella, kun tukena on vielä esimerkiksi kynttilöitä.

Ara kertoi, että Padasjoen­ lämpölaitos pystyy tuottamaan sen piirissä oleville kiinteistölle lämpöä myös sähkökatkon aikana.

– Iso laitos on sähköstä riippuvainen, mutta varavoimalaitos toimii polttonesteellä ja siellä on oma generaattori, joka pystyy tuottamaan sähköä.

Kännykän toiminta loppuu myös nopeasti, vaikka sitä saisikin ladattua tavalla tai toisella.

– Puhelinmastoista loppuu virta varsin pian, osasta jo 4G- ja 5G-verkkojen peruspeiton tukiasemien varmistusaikavaatimus on vähintään 15 minuuttia. Osa vahvimmilla akuilla varustetuista toimii pidempään sähkökatkon alkamisesta, mutta yleensä jo tuntien jälkeen ne pimenevät ja kännykät lakkaavat toimimasta.

WC-pönttöön jätekassi

Sähkökatkon aikana vessaa käytetään siten, että pöntön sisäpuolelle ripustetaan jätesäkki tai muovipussi, johon tarpeet tehdään. Toimituksen jälkeen pussi solmitaan kiinni ja laitetaan vielä toisen muovipussin sisään, joka myös solmitaan. Lopuksi pussit viedään sekajäteastiaan. Hygienian kannalta on tärkeää, että kotiin on varattu myös kosteuspyyhkeitä.

Ara varoitti retkikeittimien käytöstä sisätiloissa.

– Sisätiloissa retkikeittimien käyttö ruoanvalmistukseen on kyseenalaista. Niistä saattaa tulla häkää niin paljon, että huonetilassa olevat henkilöt voivat menehtyä.

Ara palautti mieleen miltä kuulostaa yleinen vaaramerkki.

– Joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 12 kuultava testisoitto on yksi 7 sekunnin pituinen sykli minuutin pituisesta yleisestä vaaramerkistä. Minuutin aikana ääni nousee ja laskee vuorotellen.

Kun merkin kuulee, pitää hakeutua sisätiloihin ja avata teksti-tv tai radio.Myös puhelimen 112-sovellukseen tulee ilmoitus, millaisesta vaarasta on kyse. Vaara ohi -merkki on puolestaan minuutin pituinen tasainen ääni.

Poikkeustilanteessa pattereilla toimiva radio on luotettavin viestintäväline.

– Niin kuin tiedämme meneillään olevan Ukrainan sodankin kautta, on hybridisodankäynti nykypäivää. Disinformaatiota levittämällä yritetään saada aiheutettua vastapuolelle mahdollisimman paljon haittaa.

Medialukutaito on tärkeä taito muulloinkin kuin poikkeusoloissa, kaikki ei ole totta mitä somessa kirjoitetaan. Myös tietojen kalastelu sähköposti- ja tekstiviestein ja jopa puhelimitse ovat valitettavasti myös tätä päivää.

– Kannattaa miettiä kaksi kertaa, mitä linkkejä klikkailee auki ja mihin kirjautuu omilla tunnuksillaan. Suomen kieli suojelee meitä vielä hetken aikaa, sillä tekoäly ei osaa vielä niin hyvin suomea.

Aina silloin tällöin näyttäytyy pelastusviranomaisena esiintyviä henkilöitä. Oikealla pelastusviranomaisella pitää olla aina viranomaisen asu päällä ja henkilökortti näkyvillä.

– Jos tällaisia tunnusmerkkejä ei näy, henkilöä ei kannata päästää sisälle.