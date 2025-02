Äänestyspaikka ja -prosessi muuttuu ★

Vaalityö on jo täydessä vauhdissa Padasjoella. Keskusvaalilautakunta kokoontui ensimmäistä kertaa 22.1. päättämään mm. vaalitoimitsijoista kotiäänestystä ja ennakkoäänestystä varten. Vaalikuulutus julkaistaan helmikuussa kunnan ilmoitustaululla, Padasjoen Sanomissa ja kunnan verkkosivuilla.

Keskusvaalilautakunnan kokouksessa läsnä olivat Hannu Tukia, Kaija Viikki, Minna Mäkelä, Jyri Mäntylä ja Moona Leinonen sekä istumassa Eija Halonen (pj) ja Hannu Hertti (varapj), lisäksi yksi varajäsen oli linjoilla.

Huhtikuun vaalit ovat monella tavalla poikkeukselliset. Äänestyspaikka ensinnäkin vaihtuu Kuntalaan, kun viime vaalit on äänestetty kirjastossa. Toinen iso muutos on se, että nyt on kahdet vaalit samanaikaisesti, kunta- ja aluevaalit.

Kuntavaalilippu on entisen mallin mukaisesti valkoinen ja numerointikin entiseen tapaan, kun taas aluevaalien lippu on violetti ja siihen tulee nelinumeroinen ehdokasnumero luvusta 2002 alkaen.

Myös äänestysprosessi muuttuu. Vaalihuoneistona toimii valtuustosali kokonaisuudessaan ja alustavan suunnitelman mukaan äänestäjä kiertää salin vastapäivään todistaen ensin henkilöllisyytensä, jonka jälkeen hänelle annetaan äänestysliput. Äänestää voi myös vain yksissä vaaleissa.

Täytetyn lipun kanssa tullaan toimitsijapöydän ääreen, jossa äänioikeus tarkistetaan, lippu leimataan ja suljetaan kuoreen. Ruuhkat tulee samalla minimoitua, kun äänestäjät kiertävät yksisuuntaisesti isoa huonetta.

– Sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä toivotaan kaikkien hyvin liikkumaan kykene­vien jättämään autonsa Kuntalan isolle parkkipaikalle tien toiselle puolen. Kuntalan pihassa paikoitustilaa on rajallisesti ja lähipysäköintimahdollisuus halutaan jättää invalideille ja huonojalkaisille, huomauttaa hallintojohtaja Jyri Mäntylä.

Leinosesta hallinnon asiantuntija

Vaalityössä apuna on Moona Leinonen, joka touko-joulukuussa viime vuonna työskenteli hallinnon harjoittelijana ja on juuri aloittanut uuden, vuoden mittaisen pestinsä hallinnon asiantuntijana. Leinosen pääasiallisia tehtäviä ovat hallinnon ja talouden vaativat valmistelu- ja asiantuntijatyöt sekä konsernipalveluiden ja omistajaohjauksen tehtävät. Hän myös koordinoi Uusi koulu –hanketta.

Suomessa järjestetään ensimmäiset tuplavaalit 29 vuoteen. Vuonna 1996 äänestettiin eurovaaleissa, nyt aluevaalit ovat ensimmäistä kertaa kuntavaalien yhteydessä.

Äänestämään päästään 2. huhtikuuta, kun ennakkoäänestys alkaa. Entiseen tapaan ennakkoon voi äänestää viikon ajan ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai, 13.4.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 1.4. mennessä. Kotiäänestyksessä vaalitoimitsijana toimii Pia Mustisto, varalla Mari Engberg. Molemmat ovat vaalitoimitsijoina ennakkoäänestyksessä kuten myös Anu Arjala-Salo, Markku Lahtinen, Pirjo Salminen, Aarre Visanen, Katri Suntela ja Sari Uljonen.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vielä seitsemän kertaa kevään aikana. Huhtikuussa se tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat.