Aallonmurtajalaitureille suunnitellaan uutta paikkaa ★

Tekninen lautakunta antoi puoltavan lausunnon lähiaikoina kokoontuvalle rakennus- ja ympäristölautakunnalle koskien kahta poikkeamishakemusta vapaa-ajanasunnon muuttamiseksi vakituiseksi. Toinen sijaitsee Porasassa, toinen Hirtniemessä.

Teknisen toimen vuosi 2024 toteutui talouden osalta suunnitellusti. Satamassa uusia laitureita suunnillaan sijotettavaksi eri paikkaan. Laitureiden hankintaa on suunniteltu tälle vuodelle.

Satamassa lisäksi vanhojen laitureiden kansirakenteita uusitaan.

Mainiemen sahan piipun kuntoraportin perusteella aluetta rajataan lisää. Kulkua on jo nyt pyritty estämään aidoilla, mutta tarvetta on järeämmille toimille putoavan materiaalin vaikutus­alueelle. Tänä vuonna on työlistalla rakenteiden uusimista, katon oikaisua ja räystäskourujen asentamista. Valkoisen pytingin kunnostustöitä suunnitellaan.

Monitoimitaloon on hankittu energiaa säästävä lisälaite, jonka hyvien tulosten perusteella tarkoitus on hankkia laite myös muihin kunnan kiinteistöihin.