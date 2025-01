Puukauppa käy poikkeuksellisen kuumana ★

Metsänhoitoyhdistys tarjosi perinteiset glögit toimistoillaan joulun alla. Ajankohtaisia puheenaiheita oli nyt hallinnonkin puolelta, kun MHY-vaalit oli juuri käyty ja kaikki kolme padasjokelaisehdokasta päässeet mukaan valtuustoon. Hallitukseen tuli padasjokelaisia kaksi, heistä Jussi Salonen valittiin puheenjohtajaksi.

MHY Päijät-Hämeen johtaja Jari Ylitalonen oli joulun alla jo perinteeksi muodostuneella glögikierroksellaan yhdistyksensä seitsemällä toimistolla. Padasjoella torstaina 19.12. keskusteltiin syksyn myrskytuhoista ja lumen viime aikoina aiheuttamista tuhoista, mutta myös puukauppatilanteesta.

– Erittäin poikkeuksellista, kun hinta ei ole notkahtanut yhtään joulukuussa, vaikka on siirrytty talvikohteisiin. Joka puutavaralaji on 10–13 euroa aikaisempaa joulukuun ennätystasoa korkeammalla sekä päätehakkuissa että harvennuksissa, kertoi Ylitalonen.

– Kymmenen miljoonaa kuutiota puuta puuttuu teol­lisuudelta Venäjän tuonnin poistumisen myötä. On suuri riski, ettei puuta saada ja joutuvat käyttämään tehdasta vajaakäytöllä tai lomauttamaan tai jopa sulkemaan.

Suomessa hakkuumäärää ei voi lisätä, päinvastoin keskustelu käy siihen suuntaan että hakkuita pitäisi vähentää nykyisestä. Päijät-Hämeessä on hakattu suunnilleen kasvun verran, jolloin lisäys vähentäisi puupääomaa.

– Tähän saakka puusto on hiukan lisääntynyt valtakunnallisissa inventoinneissa.

Myrskyjen jäljiltä ei isoja tuhoalueita ole, mutta yksittäisiä puita ja puu­ryhmiä on melko runsaasti. Yksittäiskohteita harvemmin kannattaa lähteä metsästä keräämään, sillä kustannus on suurempi kuin saatava hyöty. Toisaalta lahopuita on monimuotoisuuden kannalta ollut liian vähän ja metsiin jäävät tuulenkaadot toimivat elinympäristönä monille eliölajeille.

Lunta tuli loppuvuodesta useam­man kerran kertaheitolla iso satsi ja yhdistyksen alueella on tuhoaluei­ta, joissa nuoressa metsässä on muutamia kymmeniä runkoja katkennut. Kaarelle taipuneet koivut ovat jäätymisen myötä vaarassa jäädä virheasentoon.

Hallituksen puheenjohtaja Padasjoelta

Uusi MHY:n hallitus järjestäytyi 18.12. Puheenjohtajaksi nousi Jussi Salonen: ensimmäistä kertaa MHY Päijät-Hämeen puheenjohtaja on Padasjoelta.

Glögitilaisuudessa puhetta oli myös tulevasta fuusiosta. Päijät-Hämeen MHY yhdistyy vuoden 2026 alussa Kanta-Hämeen ja Uusimaan kanssa, jolloin naapurikunta Kuhmoinenkin siirtyy samaan yhdistykseen. Nyt se kuuluu satelliittina Kanta-Hämeeseen. Toimihenkilöitä tulee olemaan sata ja urakoitsijoita yli 700.

– MHY Etelä-Suomi kuvaa hyvin yhdistyvää aluetta. Tämä on neljäs fuusio, jossa itse olen mukana. Kunta- ja maakuntarajat poistuu toimihenkilötehtävistä ja urakoitsijat liikkuvat yli rajojen: vähemmän hallintoa, enemmän palvelua metsäpäähän, summaa Ylitalonen.

Fuusio työllistää jo vuonna 2025, sillä valmisteltavia asioita on paljon. Johtajahaku käynnistyy keväällä.

Uusi korjuuesimies Wille Soininen on aloittanut Padasjoella lokakuussa. Hän ajelee maastotöihin Kangasalta, mutta on Varsinais-Suomesta kotoisin ja omaa savolaisia ja karjalaisia sukujuuria. MHY Päijät-Hämeessä Soininen on ollut jo vuoden verran puunkorjuun avustavissa tehtävissä ja hoitanut linkkimastojen aluspuustojen hoidon organisointia.

Wille Soininen (oikealla) on aloittanut lokakuun alussa Padasjoen korjuuesimiehenä. Aiemmin tehtävässä Padasjoella työskennellyt Antti Alhola jatkaa koko MHY:n alueella korjuupäällikkönä huolehtien puun liikkumisesta tienvarresta jalostus- ja käyttöpaikkoihin.

Pitempiaikaisen tuu­raus­pestin on saanut Jaakko Iittainen, joka on Vesijaolta kotoisin olevan Veikko Iittaisen poika: isä-Iittainen on pitkän linjan metsäasiantuntija, joka on viime vuodet työskennellyt Metsämiesten Säätiöllä.