Padasjokelaisesta joulufanista tuli tonttu ★

Harva lehden lukijoista tietää, että joulupukin apulaisena Rovaniemen Santa Parkissa työskentelee Padasjoelta kotoisin oleva tonttu.

Joulua rakastava, nykyisin Tampereella asuva Meeri Järvinen sai ”once in a lifetime” -tilaisuuden nauttia joulutunnelmasta oikein sydämensä kyllyydestä, kun hän sai työpaikan 2,5 kuukaudeksi rovaniemeläisestä joulupukin kotiluolasta. Ja onhan tontun virka hauska yksityiskohta CV:ssä, jota ei monelta löydy.

– En ollut koskaan edes käynyt Rovaniemellä, saati Joulumaailmassa, mikä on aina tuntunut vääryydeltä, ottaen huomioon kuinka paljon rakastan joulua. Nyt pääsin korjaamaan tämän epäkohdan oikein pitkän kaavan kautta.

Jouluinen teemapuisto Santa Park on todella taianomainen ja hienosti rakennettu paikka. Vierestä löytyy kaikkien tuntema Joulupukin Pajakylä.

– Jos 10-vuotiaana olisin päässyt teemapuistoon, niin olisi saattanut iskeä pikku hepuli, mutta myönnetään, että oli se aika siistiä ensimmäisen kerran näin parikymppisenäkin nähdä.

Oikeastihan tonttujen pitää käydä tonttukoulua 99 vuotta. Sen jälkeen nenä ja korvat alkavat kasvaa, ja on oppinut tärkeimmät tiedot ja taidot ollakseen tonttu. Ihmiset voivat kuitenkin käydä nopeutetun version tonttukoulusta Santa Parkissa, joka kestää noin 20 minuuttia.

– Meitä on Santa Parkissa sadan hengen tonttuarmeija, niin kuin joku ensimmäisenä päivänä osuvasti sanoi. Itse olen suomalaisittain tonttu Kaneli ja turisteille Elf Cinnamon. Muita tonttu-nimiä ovat muun muassa Glitteri, Tuike ja Holly.

Tontun työtehtävät ovat moninaisia. Jouluisessa teemapuistossa on erilaisia pisteitä, esimerkiksi Lelutehdas, Posti-toimisto, Piparileipomo, Pukin toimisto, taikajuna ja VR-matka Pukin reessä. Tontut työskentelevät eri pisteissä ja vaihtelevat paikkoja välillä, tosin jotkut saattavat erikoistua johonkin tehtävään enemmän kuin toiset.

– Tärkeintä on silti, että kaikki auttavat kaikkia. Tontun päivä yleensä kuluu sillä työpisteellä, mikä sille päivälle on osoitettu ja seuraavana päivänä työpiste on todennäköisesti joku muu.

Virkalakki ei koskaan poistu päästä

Tontuilla on hienot työasut: on mekkoja, liivejä ja haalareita. Vaatteet saattavat vaihtua työpisteen mukaan, mutta lakki ei koskaan poistu päästä!

Tontun tärkeitä ominaisuuksia ovat positiivisuus, kärsivällisyys ja ymmärtäväisyys erilaisia tilanteita ja ihmisiä kohtaan. – Myös pientä heittäytymiskykyä on hyvä löytyä, vaikken itsekään kaikista rohkein aina ole. Niin kuin tyypillisesti kaikessa, hyviä sekä huonoja puolia löytyy. Mutta on ihanaa päästä tuottamaan samaa joulun taikaa ja innostusta lapsille ja kaikille lapsenmielisille, mitä on itsekin aina kokenut.

Tonttujen touhut ja meno Santa Parkissa on näin joulun alla kiireistä ja tiivistä, sillä turisteja vierailee päivittäin hurja määrä.

– Työ on ajoittain uuvuttavaakin. Kiireessä myös joiltain vierailijoilta saattaa unohtua joulumieli, joka voi osoittautua ikävänä käytöksenä muita kohtaan, mutta sitä on turha ottaa henkilökohtaisesti.

Joulufanin lapsuuden ammattihaave toteutui

– Selailin kesällä työpaikkailmoituksia lähinnä mielenkiinnosta, koska tiesin, etten päässyt vielä opiskelemaan ja halusin tehdä jotain edellisestä työstä poikkeavaa ja hauskaa, ennen taas ensi kevään yhteishakua. Törmäsin sattumalta vuokratyöfirman laittamaan työpaikkailmoitukseen tontun pestistä Rovaniemellä, ja jo samana päivänä olin laittanut hakemuksen menemään.

Meeri on aina ollut superiso joulufani ja lapsena haaveammatti oli päästä tontuksi, joten ei tarvinnut kauaa miettiä.

– Laitoin hakemuksen ja myöhemmin sain kutsun videohaastatteluun, joka meni rennosti ja mukavasti.

Tontut asuvat soluasunnoissa lähellä Santa Parkia.

– Asun yhteisasunnossa neljän muun samanikäisen tytön kanssa. Kaikki ovat ihania ja samanoloisia, ja reissulta jää varmasti tärkeitä ystävyyssuhteita käteen. Vapaa-aikaa näin joulukuussa jää vähänlaisesti, mutta ehtiessä etenkin ulkoilumahdollisuudet ovat Rovaniemellä mahtavat. On laavuja, luistelua, pulkkamäkeä, husky- ja poroajeluita, ja tietysti revontulien metsästystä. Niitä olen ehtinyt näkemään vasta kerran. Yöelämäkin on kokeilemisen arvoinen.

Jouluna tontutkin saavat vähän rentoutua ja syödä paljon pipareita ja riisipuuroa, mutta kyllä heillä töitä silloinkin riittää.

Jos tontut ovat valmiita tehtäviinsä vasta lähes satavuotiaina, joulupukki se vasta vanha onkin!

– Pukki on hyvin vanha mies, eikä muista itsekään tarkkaa ikäänsä. Kerran hän yritti laskea, ja pääsi 400 ja jotakin, mutta sitten nukahti ja meni sekaisin laskuissa. Ja kyllä pukin porot osaavat lentää, siihen tarvitaan vain vähän joulun taikaa ja spesiaalia jäkälää, tietää Kaneli-tonttu.