Mustalahdenkärjen tonteille on tulossa alkuvuodesta mökkitie. Seurakunta kilpailuttaa tieurakkaa parhaillaan, tarjouksia on pyydetty 2.1. mennessä.

Kyseessä on noin kilometrin pituinen mökkitie Mustalahdentieltä Päijänteen rantatonteille, joita on yhteensä 11. Kolmesta on hallinnollinen myyntipäätös.

Pappilaan on tekeillä laajempi kuntoselvitys. Kiinteistöpäällikön mukaan työ alkaa tammikuussa. Pappilasta on tarkoitus tehdä esteetön kokoontumistila väliseiniä purkamalla.