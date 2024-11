Pilkahduksia -näyttely antaa ajateltavaa omaishoitajuudesta ★

Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry järjesti valokuvanäyttelyn yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa kaikkiin maakunnan kuntiin 24.11.–1.12.2024 vietettävän valtakunnallisen Omaishoitajien viikon kunniaksi.

Valokuvaajaopiskelija Linnea Suutarinen on ikuistanut valokuviin tarinoita erilaisten omaishoitoperheiden arjesta. Pilkahdus-näyttelyn tarkoituksena on nostaa esille läheisinään hoitavien merkitys yksilölle sekä yhteiskunnalle.

– Kuvat herättävät katsojille erilaisia tunteita ja ihmiset tulkitsevat kuvat eri tavalla. Näyttelyyn yhteyteen jätettyyn vieraskirjana toimivaan vihkoon voi kirjoittaa omia tuntemuksiaan näyttelyn kuvista nimettömänä tai nimen kera, sanoo Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n vasta-aloittanut toiminnanjohtaja Annukka Tuominen.

Näyttelyllä halutaan tuoda esille myös omaishoitajuuden positiivista puolta.

– Usein omaishoitajuus koetaan negatiiviseksi, sitovaksi ja raskaaksi asiak­si, mutta läheisen hoitamiseen liittyy myös ilon pilkahduksia sekä kaunis ajatus siitä, että hoidettava saa asua kotona läheistensä kanssa.

Toiminnanjohtaja kertoo, että yhdistys ja hyvinvointialue avusti LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijaa kuvattavien etsinnässä.

– Näyttelyssä mukana oleva pariskunta on hyvä esimerkki siitä, että vaikka omaishoitotilanne on tullut ajankohtaiseksi, elämä ei ole pysähtynyt, vaan he tekevät edelleenkin yhdessä mukavia asioita muun muassa käyvät tanssimassa.

Näyttelyn toteuttavat Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja Päijät-Hämeen omaishoitajat ry. Näyttely on katsottavissa kirjastossa 15.12. asti.

Uusi toiminnanjohtaja

Elokuussa toiminnanjohtajana aloittanut Tuominen kertoo, että hän on koulutukseltaan lähihoitaja ja geronomi.

– 25 vuotta olen työskennellyt julkisella puolella, joten yhdistyksessä työskenteleminen on uusi aluevaltaus minulle, kuten myös kaikenikäisten parissa työskentely.

Päijät-Hämeen omais­hoitajat ry tarjoaa tukea ja virkistystä aivan kaikille omaisiaan hoitaville.

– Ei tarvitse olla sopimusomaishoitaja eikä edes yhdistyksen jäsen tullakseen tilaisuuksiin ja saadakseen yhdistykseltä tukea, apua ja virkistystä arkeen.

Tuominen kertoo, että yhdistyksen tavoitteena on myös tuoda päättäjien tietoon, miten arvokasta työtä omaisiaan hoitavat tekevät.

– 80 % hoivatyöstä tehdään läheisten toteuttamana ja suurin osa omaisiaan hoitavista on naisia. Ja varsinkin ansiotyön rinnalla omaisiaan hoitavat ovat kovilla. Omaishoitajuuden tilanteet ovat moninaisia, yhdistys työskenteleekin suurella sydämellä eri-ikäisten ja eri tilanteissa olevien omaishoitoperheiden hyväksi.