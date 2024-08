Padasjoen naisen kansallispuvun värimalli löytyi ★

Padasjoen Nuorisoseuran arkistosta on löytynyt Padasjoen naisen kansallispuvun hamekankaan kudontaohje sekä väri- ja raitamalli.

Mallin yhteydessä kerrotaan:

”Elokuun 9. päivänä 1926 Padasjoen Nuorisoseuran talolla Ahjolassa kotiseututyön järjestämistä koskevassa kokouksessa on herätetty kysymys oman kansallispuvun aikaan saamisesta. Saman seuran kokouksessa maaliskuun 27. päivänä 1927 valittiin kysymystä edelleen kehittämään toimikunta, johon kuuluivat rouvat Hagar Sarasto, Karin Fieandt, Sandra Hietala ja Bertta Salvola. Piirustukset pukua varten valmisti professori Sirelius samana vuonna.”

Nuorisoseuran arkistosta löytyy myös tieto, että ensimmäinen Padasjoen naisen kansallispuku valmistui vuoden 1927 aikana Helmi Vuorelman kotikutomossa.

Uusi tieto on merkittävä. Jyväskylässä sijaitseva Suomen kansallispukukeskuksessa, joka vastaa suomenkielisen alueen kansallispukututkimuksesta, olevat tiedot Padasjoen naisen kansallispuvusta ovat hyvin niukat. Hamekankaasta tiedetään vain, että siihen löytyy esikuvaksi Kansallismuseon kokoelmasta kangaspala. U.T. Sireliuksen laatimia alkuperäisiä puvun ohjeita ei löydy kansallispukukeskuksesta.

Kotiseututalolla on esillä kaksi Padasjoen naisen kansallispukua. Ison salin vitriinissä olevan puvun on valmistanut 1980-luvulla Tellervo Tenhola. Kahvilan eteisessä olevassa vitriinissä on lapsen puku todennäköisesti 1920-luvun puolelta. Eteisen vitriinissä on myös kaksi Padasjoen kansallispuvun tykkimyssyä, joista toinen on 1920-luvulta ja toinen 1980-luvulta.

Wellamo-opiston opettaja Sari Sallila ja Padasjoen kansallispuvut.

Kansallispukua pääsee pian tekemään tai tuunaamaan Wellamo-opiston kurssilla. Opettajana toimii kansallispukutyöläinen Sari Sallila Iitistä. Hän se valmistaa tilauksesta pukuja että opettaa niiden tekemistä ja korjaamista.

– Kurssille voi tulla, vaikkei olisi harrastanut ompelua aiemmin. Mitään ei tarvitse osata ennakolta, kaikki neuvotaan kyllä kädestä pitäen kurssilla.