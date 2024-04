Puulonin tuotteita postitetaan 22 eri maahan ★

Qatar, Libanon, USA, Kanada, Australia, Irlanti, Ranska, Japani…. Siinä muutama esimerkkimaa niistä 22:sta, joihin Puulon on lähettänyt viimeisen vuoden aikana Padasjoella valmistettuja tuotteita.

Kaikki ovat alihankintana valmistettuja kotimaisten nimekkäiden brän­dien huonekaluja, etupäässä pöytiä ja tuoleja.

Puulon lieneekin postituslistansa perusteella Padasjoen kansainvälisin yritys. Toki myös kotimaan markkinat vetävät; padasjokelaisyrityksen tuotteita on juuri ollut esillä Pro Puu galleriassa Lahdessa.

– Itsekin yllätyin, kun rupesin postituslappuja liimatessani miettimään, mihin kaikkialle tuotteitamme menee. Ihan viimeisin tilaus on 3,7 metriä pitkä massiivitamminen pöytä Karibianmerelle Ranskan Antilleille. Se on neljä senttiä paksua umpipuuta eli painoa lähetyksellä on parisataa kiloa, arvioi Puulonin toinen yrittäjä Risto Luoma.

Risto Luoma ja tuorein paikallinen työ, uuden satamaravintola Palaksen nimikyltti.

Hiljaisempi talvikausi kääntyi keväiseksi kiireeksi pari kuukautta sitten. Viime kesän jälkeen työntekijöitä on eläköitynyt neljä. Uutta työvoimaa on löytynyt paikkakunnan ukrainalaispakolaisista sekä työharjoittelun kautta. Tällä hetkellä tarvetta olisi hyvälle puusepälle.

Puulonin tehtaanmyymälä.

Sodankylän sivukylältä kotoisin oleva Anni Tasala päätyi Puulonille ensin työharjoitteluun ja pääsi sitten suoraan koulusta töihin. Hän on asunut vuoden verran Padasjoella.

– Tykkään tosi paljon sekä työstä ja porukasta että Padasjoesta. On kiva kun työpaikka on kävelymatkan päässä.

Anni Tasala työskentelee CNC­–koneella tehden ohjelmia ja ajaen kappaleita.

Tasala liikkuu paljon myös vapaa-aikanaan, sillä hänellä on koira.

– Koirapuistossa ei yleensä ole muita, olisi kiva jos voisi sopia puistotreffit ja saisin dalmatialaiselleni leikkikaverin.