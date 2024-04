Puukauppa pian vilkkaimmillaan ★

Kevät on perinteisesti puukauppojen aikaa. Metsänomistajan kannalta hetki metsän myynnille on juuri nyt otollinen, sillä kysyntä on hyvää ja tukista maksettava hinta sahatavaramarkkinoihin nähden erinomainen.

Tämän vahvistaa myös Versowoodin metsäjohtaja Pauli Otava.

– Kevään saapuessa puukauppa on selvästi vilkastumassa. Huippuviikot ovat pian käsillä, ja kiire jatkunee heinäkuulle saakka. Sahatukin hinta tuskin tästä nousee, joten kannustan metsänomistajia rohkeasti puukaupan tekoon. Erityisesti männylle on nyt pylväiden hyvän menekin vuoksi kysyntää.

Puukauppa on yhteispeliä

Padasjoen kunta on Versowoodille tärkeää hankinta-aluetta: hyvälaatuisen puuraaka-aineen lisäksi sijainti Riihimäen ja Vierumäen sahoihin nähden on erinomainen. Metsäasiantuntija Seppo Pyykkö tuntee seudun perin pohjin, sillä takana on jo 27 vuotta Versowoodin puunhankinnan parissa.

– Kyllä tässä ajassa on varmasti tullut metsänomistajillekin naama tutuksi, Pyykkö naurahtaa.

– Tukkipuulla on nyt kova kysyntä, toteaa Seppo Pyykkö.

Pyykkö tekee hankinta-alueellaan vuosittain satakunta puukauppaa ja pitää kaupantekoa työnsä parhaana hetkenä.

– Tuntuu aina hienolta, kun saa palveltua metsänomistajaa. Paras kiitos työstä on se, kun saan kutsun uusille kaupoille.

Mies tunnetaan alueella reiluna ostajana, joka tekee, mitä on sovittu. Mitä tahansa Pyykkö ei kuitenkaan ole valmis lupaamaan.

– Kyllä minä vastaankin sanon. Jos metsänomistaja haluaa tehtävän jotain sellaista, joka ei ole hyvästä metsälle tai metsänomistajalle itselleen, laittaudun poikkiteloin.

Metsäasiantuntijan tärkein kumppani on korjuuketju, joka lopulta toteuttaa hakkuut. Pyykkö kertoo työskennelleensä Padasjoella vuosikaudet saman metsäkoneyrittäjän kanssa ja yhteistyön toimineen käyntikorttina metsänomistajille. Nyt yrittäjä on kuitenkin lopettamassa toimintaansa.

– Teen Kuhmoisissa ja Luopioisissa töitä Metsä-Tuominen Oy:n kanssa, ja suunnitelmissa on, että he korjaavat jatkossa puut myös Padasjoella. Olemme tehneet jo muutamia koekohteita ja ajamme uutta korjuuketjua sisään alueelle.

Otavan tavoin Pyykkö toteaa, että etenkin kesäkorjuukelpoisille tukkivaltaisille leimikoille on parhaillaan hyvä kysyntä. Vaikka tähtäimessä onkin ennen kaikkea suurempiläpimittainen puu, ostaa Versowood useita eri puutavaralajeja ja hyödyntää rungon tyvestä latvaan.

– Metsänomistajan kannattaa kiinnittää puukauppapäätöstä tehdessään huomiota siihen, mihin ostaja puuta käyttää. Versowood on sahalaitos, joten katkonnassa painottuu mahdollisimman korkea tukkisaanto, mikä metsänomistajan kannalta tarkoittaa parempaa puukauppatuloa.

Tukki jatkaa matkaansa maailmalle

Sahatavaran lisäksi Versowood käyttää hankkimansa raaka-aineen erilaisiin jalosteisiin, kuten höylätavaraksi, maa- ja tierakentamisen tuotteisiin, puupakkauksiin ja liimapuun valmistukseen. Tuotteita viedään noin 70 maahan, joissa ne päätyvät erilaisiin käyttökohteisiin.

Yhtiö on viime aikoina toimittanut projektiliimapuukohteita muun muassa Singaporeen, jossa viimeisimpänä Sustainable Academy -koulutuskeskuksen laajennustyöt on juuri saatu päätökseen. Koulutuskeskuksen liimapuurakenteinen laajennusosa valmistui terassialueelle, olemassa olevan rakennuksen kahdeksanteen kerrokseen.

– Esimerkiksi tällaisissa haastavissa kohteissa, ahtaissa ympäristöissä ja lisäkerrosrakentamisessa liimapuu on keveytensä ja nopean asennuksensa vuoksi erinomainen ratkaisu, toteaa Versowoodin myyntipäällikkö Juha Virtanen ja jatkaa: – Suomalainen puuraaka-aine on lujuutensa lisäksi edukseen myös kohteissa, joissa vaaditaan visuaalista näyttävyyttä.