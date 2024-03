Yrittäjien aamussa vieraana ProAgria ★

Kunnan ja yrittäjien yhteisellä aamiaisella: ProAgria Etelä-Suomesta äänessä oli yritysasiantuntija Karita Alen, joka toimii KaMu Päijät-Häme –hankkeen projektipäällikkönä. Hankenimi on lyhenne sanoista Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla. Maatilat ovat ProAgrian pääasiakkaita, mutta myös muut maaseutuyrittäjät kuuluvat asiakaskuntaan.

Modetissa oli jälleen infopitoinen aamupala tarjolla torstaina 14.3.

– Meillä on vahvaa osaamista maaseudulla harjoitettavaan yritystoimintaan, korosti Alen.

Yrittäjän ei tarvitse perehtyä tukimuotoihin, neuvojat kyllä löytävät vaihtoehdot. Jokainen maatila voi saada neuvontaa 10 000 euron edestä.

Joonas Karhinen Päijänne-Leaderista kertoi mikroyritystuen tulevasta pudotuksesta 35 prosentista 20:een.

– Voi olla, että se astuu voimaan hyvinkin pian.

Uudet satamayrittäjät Poolo Huttunen ja Milla Ylinampa esittäytyivät tilaisuudessa. Intoa puhkuva pariskunta kertoi ihastuneensa Padasjokeen ja yllättyneensä positiivisesti vastaanotosta:

– Kadulla kävellessä on auto pysähtynyt vierelle, ikkuna veivattu auki ja toivotettu tervetulleeksi. Kaikkemme tullaan tekemään, että satama ja sen palvelut muodostuu Padasjoen vetovoimatekijäksi, josta padasjokelaiset voi olla ylpeitä. Vappubrunssin eka kattaus on jo täynnä.

Huttunen ja Ylinampa seuraavassa pöydässä keskellä kuvaa.

Yhdeltä somehuhulta Huttunen halusi katkaista siivet: Lomilla Oy:n kotikunnaksi on todellakin muutettu Padasjoki, rekisteröinnissä vain menee oma aikansa. Paikka kiinnostaa, se näkyy myös rekryssä.

– Noin 80 % on Padasjoelta. Yksi asunto juuri vuokrattiin kunnalta henkilöstöä varten.

Ravintolan uutta nimeä kehaistiin yleisöstä, Palas rimmaa hyvin paikkakunnan murteeseen, jossa D-kirjain korvataan juurikin ällällä. Ylinampan keksinnössä on pohjoinen ulottuvuus.

Kylmälaitteet olisi 1,5 milj. investointi

K-kauppias Ville Front oli kutsuttu kertomaan Ruokapadan tilanteesta. Kaikki olivatkin jo kuulleet, että Kesko lopettaa marketin, mutta kaikille ei ole syy auennut: viimeksi aamulla oli tullut vihainen puhelu, jossa syytettiin kauppiasta.

– Liian pieneen liikevaihtoon liian isot investoinnit. Se on suurin syy. Minulle on sanottu, että laita M-marketti tilalle, mutta ei se investointitarve muutu siitä miksikään, perusteli Front.

– Näitä nyt valitettavasti tulee enemmänkin maaseudulle. Monessa muussakin paikassa on vanhat kalusteet ja vuoteen 2030 mennessä pitää kaikki kylmälaitteet vaihtaa hiilidiok­sidivehkeisiin.

Front on käynyt läpi kaikki vaihtoehdot ja esimerkiksi laitteiden liisaus olisi sekin todella tyyristä.

– Se vie kannattavuuden, varsinkin kun energianhinta on kolminkertainen verrattuna siihen, mitä on budjetoitu. Tilanne on yksinkertaisesti mahdoton. Adressia kerätään, että kauppa säilyisi, mutta tähän ei auta kuin kylmät eurot.

Front ei aio ottaa 1,5 miljoonaa velkaa, kun liikevaihto on reilu 3 miljoonaa.

Kunnan kehityspäällikkö tiivisti tunnelman toteamalla, että toisen ruokakaupan loppuminen on kunnalle kova isku. K-kauppias ei ole vielä päättänyt, mitä tekee kesän jälkeen.

– En sitten tiedä, mitä isona rupeaisi tekemään.

Petri Jalkanen muistutti vielä yrittäjiä täyttämään barometrikyselyn netissä. Yrittäjäväki kokoontuu seuraavan kerran 18.4. ja silloin aamiainen vaihtuukin iltapalaksi.

Barometriin odotetaan yrittäjien vastauksia

Kuntabarometri –kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittä­jien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Kunnat saavat tärkeää palautetta mm. hankintapolitiikasta, yrityspalveluista, infrasta, monipaikkaisuudesta, työvoiman saatavuudesta, lupa-asioiden sujuvuudesta ja päätöksenteon yrityslähtöisyydestä.

Kysely löytyy Yrittäjien nettisivuilta: https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/kuntabarometri-2024/