Kuhmoisten kirkon katto remonttiin ★

Hollolan seurakunnan talousarvion mukaan vuonna 2024 laaditaan toimenpidesuunnitelma kiinteistöstrategian toteuttamiseksi ja päivitetään henkilöstösuunnitelma vuosille 2025–2030. Talousarviossa todetaan, että seurakunnan talous tulee olemaan tulevina vuosina käännekohdassa, jossa ainoastaan isoilla rakenteellisilla ratkaisuilla pystytään turvaamaan monipuolinen seurakuntatoiminta koko seurakunnan laajuudella.

Tänä vuonna verotuloja kertyy arviolta 6,8 miljoonaa euroa. Lainaa seurakunnalla on 2,6 miljoonaa, josta puolet Kuhmoisten siunauskappelin korjauk­sesta. Tämänvuotisia investointeja ovat mm. Parinpellon kattoremontti ja aurinkopaneelit/kennot sekä Sovituksenkirkon kellon uusiminen. Kuhmoisten kirkon kattoa korjataan, lisäksi huolletaan urut, korjataan kellotapulin hirsiosat ja hankitaan seurakuntakodille auringonsuojasäleet.

Investointeihin on varattu tänä vuonna 535 000 euroa. Merkittävin on Kuhmoisten kirkon paanukaton uusiminen pohjoisristin osalta sekä koko katon tervaus, 310 000 €: kustannus jakaantuu kolmelle vuodelle.

Padasjoella on käyttökiellossa olevan seurakuntakodin ratkaisuun varattu 50 000. Vuonna 2026 on määrä uusia Padasjoen kirkon kellotapulin peltikatto.

Meillä toimintasuunnitelmaan kuuluu käyttämättömien hautausmaalohkojen muuttaminen niityksi monivuotisia niittykasveja kylvämällä.

Padasjoen kappeliseurakunnan talousarvio on suuruudeltaan 89 415 euroa ja se on kappeleista toiseksi pienin Hämeenkosken jälkeen. Kuhmoisissa tämänvuotinen talousarvio on 93 644 euroa.

Seurakunnan yli- ja alijäämätilillä on puskurina ylijäämää noin 5,1 miljoonaa euroa, mutta tavoitteena on tulojen riittäminen kunkin vuoden menoihin.

Valtionrahoitusta seurakunta sai lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) vuonna 2022 yhteensä 645 144 euroa.

Kastettavien lasten määrä on viime vuosina pysynyt samanlaisena ja syntyneistä lapsista on kastettu 65–70 %. Rippikoululaisia on edelleen noin 300. Kuudessa alueen kirkossa on jumalanpalvelusten lisäksi mm. konsertteja.

– Palvelemme seurakuntalaisia sekä virastoissa että diakonian toimesta. Pidämme huolta arvokkaista kiinteistöistämme, mutta myös kullanarvoisista työntekijöistämme ja vapaaehtoisistamme, toteaa kirkkoherra Timo Huttunen yhteenvedossaan.

– Seurakunnan taloutta rasittavat erityisesti suuret kiinteistökustannukset, joiden osalta tulevat vuodet vaativat määrätietoisia hyväksytyn kiinteistöstrategian mukaisia päätöksiä. Vuoden 2024 talousarvio jää aavistuksen alijäämäiseksi, vaikka toiminnan suunnittelu on tehty 9,5 % alempana kuin vuoden 2023 talousarviossa.

Padasjoen Pappila tulee myyntiin vielä tammikuun aikana.

Henkilöstöä 80

Henkilöstökulujen osuus toimintakulusta on ollut laskeva viimeiset kolme vuotta ja on nyt noin 55 %.

Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 4 368 108 (4 157 977) euroa, mikä on 5 % ja 210 131 euroa enemmän kuin henkilöstökulut talousarviossa vuonna 2023 yhteensä. Henkilöstömäärä on talvisin runsaat 80 ja kasvaa noin 50:llä kesäisin hautausmaiden kausityön vuoksi.

Kirkon jäsenmäärän väheneminen on suurinta juurikin Mikkelin hiippakunnassa (–15,6 %). Hollolan seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt tasaisesti, keskimäärin noin 581 jäsenellä viidessä vuodessa. Kirkkohallituksen ennusteen mukaan seurakunnan jäsenmäärä tulee vähenemään vuoteen 2040 mennessä 6 365 jäsenellä, mikä on vajaa kolmannes jäsenmäärästä.

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat reippaasti. Eniten nousi sähkön hinta (36,7 %), mutta myös mm. jätehuolto, hallinto, ulkoalueiden hoito, siivous ja vahinkovakuutukset.

Ilmoittelu paikallislehdissä jatkuu

Uutta vuodesta 2024 alkaen on, että Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakuntien omat lehti-ilmoittelukustannukset eriytetään pois viestinnästä kappelien omiksi toimintakuluiksi. Seurakunnalla on myös velvollisuus tiedottaa ”yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista asioista.”

Padasjoen kappeliseurakunnan erityispiirre on ikärakenne, peräti 46 % kunnan asukkaista on eläkkeellä. Uusia vapaaehtoisia pyritään saamaan mukaan toimintaan. Jumalanpalveluksia järjestetään tänäkin vuonna sivukylillä ja myös ulkoilma- ja luontokirkko ovat suunnitelmassa.

Leirikeskuksista tilataan ulkopuolinen selvitys, lisäksi kirkkoihin tehdään esteettömyyskartoitukset. Aura Merosen testamenttirahaston pääomasta voidaan vuosittain käyttää viisi prosenttia lapsi- ja nuorisotyöhön Padasjoen kunnan alueella. Vuonna 2024 sitä käytetään pääasiassa Kullas­vuoren koulun kaakaokorne­rin­ tarjoiluihin ja Pappilanmäen koulun keskiviikkokahveihin, Padasjoen perhekerhon / iltaperhekerhon tarjoiluihin sekä perhekerhon retken ruokamaksuhin.

Padasjoen hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan noin 870 hoitohautaa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee vuosittain 6–8 henkilöä 1–6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.