Iltapäivällä kokoontunut kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle uudeksi kunnanjohtajaksi Antero Kiviniemeä ja varalle Petri Härköstä.
Valtuusto kokoontuu maanantaina tekemään päätöksensä 36 ehdokkaasta. 34 oli päteviä tehtävään, joten kuka tahansa heistä voi vielä nousta kunnanjohtajaksi.
Kiviniemeä esitetään kunnanjohtajan virkaan
Iltapäivällä kokoontunut kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle uudeksi kunnanjohtajaksi Antero Kiviniemeä ja varalle Petri Härköstä.