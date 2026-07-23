Laivarannassa ongittiin jälleen ★

Padasjoen Kalakerho järjesti onkikilpailun Padasjoen satamassa keskiviikkona 15.7.

Tulokset:

Nuoret: 1) Mikael Eteläpää 345 g, 2) Roope Saarinen 255, 3) Martta Heinonen 255, 4) Miisa Heinonen 225, 5) Kiira Saarinen 155, 6) Eino Mikkonen 85, 7) Matias Nieminen 60

Naiset: 1) Aila Heininen 1300, 2) Maarit Haapaniemi 1190

Miehet: 1) Sauli Rämö 2185, 2) Reijo Louna 1540, 3) Kauko Jääskeläinen 1660, 4) Timo Korelin 900, 5) Marko Virtanen 645, 6) Paavo Tervo 570, 7) Marko Heino 475, 8) Tapio Lustig 450, 9) Marko Metsärinta 380, 10) Arto Särkikoski 365, 11) Markku Korpela 315, 12) Arto Happo 280, 13) Esa Helvilä 210, 14) Eino Soikka 195, 15) Aarre Miettinen 90, 16) Pentti Leinonen ei tulosta. 16. Seppo Törmä ei tulosta. 16. Aarre Miettinen ei tulosta

Suurin Kala: Sauli Rämö lahna 720 g.