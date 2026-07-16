AS Romo toista kertaa peräkkäin jalkapallon kyläturnauksen mestari ★

Padasjoen jalkapallon kyläturnauksen voitti AS Romo, joka oli mestari myös viime vuonna. Peräkkäiset voittovuodet ovat turnaushistoriassa harvinaisia: viimeksi näin kävi vuosina 2008–09, kun mestaruuden otti Harmoinen.

Pelilauantai 11.7. oli pitkä ja melko kuumakin, kun Ahjolan nurmella ja tekonurmikentällä ratkottiin perinteistä Padasjoen kyläturnausmestaruutta. Tapahtuma vetää vuodesta toiseen paikalle parisataa pelaajaa ja suunnilleen saman verran yleisöä päivän mittaan.

Turnaus alkoi Padasjoen tosi-TV-tähti Ilmari Lehtisen aloituspotkulla nurmikentällä. Tässä vaiheessa toisen kentän tuomari juoksi hakemassa unohtunutta pilliään.

Pari aiemmilta vuosilta tuttua joukkuetta oli poissa, esimerkiksi kaksi kertaa voiton ottanut Puutteenpää, mutta suunnitelmissa on kuulemma palata tavoittelemaan mestaruutta ensi vuonna. Kokonaan uusia joukkueita oli kaksi: Club Merihaka, jonka yksi jäsen on Virmailan kesäasukas, ja FC Börsäpojat.

Uusia joukkuenimiä oli listalla myös kaksi, mutta niissä tuttuja pelaajia. Kalevala Park Rangers koostui lammilaisista, jotka aiemmin ovat olleet mukana eri nimellä, ja Ahjolan Akatemia oli kooste viime vuoden Palaksesta ja Kukkorallista.

Molemmat finalistit olivat C–lohkosta. Ja sattui vielä niinkin, että sama parivaljakko pelasi sekä ensimmäisen että viimeisen pelin turnauksessa. Alkusarjassa Kaukela 2 voitti AS Romon 1–0, mutta loppuottelu ratkesi vasta rankkareilla varsinaisen peliajan päätyttyä 0–0.

Romolaiset olivat yhtä hymyä hikisen päivän päätteeksi kiertopalkinnon kanssa poseeratessaan.

Pronssiottelussa himmeimmän mitalin kohtalo ratkaistiin yhteisellä päätöksellä pelkillä rangaistuspotkuilla: Kolmannen sijan otti Päijänne ja erinomaisesti pelannut FC Laivaranta jäi ilman mitalia. Turnauksen kaikki neljä parasta pelasivat tasaisen varmasti ja erot olivat pieniä. Mitalikahinoihin yleensä edennyt Torittu ei tällä kertaa päässyt edes välieriin.

Pronssiottelun voitti Päijänne, jossa on mukana sekä nykyisiä että entisiä pelimiehiä. Turnaushistoriaa joukkueella on jo vuosikymmeniä, valmentajana toimii Ari Karimäki.

Romolaiset tulossa taas ensi vuonna

Toista kertaa peräkkäin kyläturnauksen voittanut AS Romo koostuu harrastelijatason pelaajista. Joukkueessa pelaa sukulaispoikia, joilla on tai on ollut mökki Romolla. Sittemmin joukkuetta on täydennetty muutamilla hyvillä ystävillä.

– Vaikka luottoa menestykseen aina on, niin tavallaan se aina yllättää, että päätyyn asti selviydytään, toteaa joukkueen kapteeni Joel Kuokkanen.

– Oli hieno pelipäivä. Keli oli lämmin ja peleissä oli kiva fiilis. Ensi vuonna on taas tavoitteena voitto.

AS Romosta moni harrastaa vuoden aikana lajia muissa joukkueissa, mutta tällä kokoonpanolla he olivat vain hieman pelailleet aiempana iltana.

Ahjolassa oli turnauspäivän aikana kymmenittäin yleisöä.

Padasjoen Yrityksen jalkapallojaosto järjestää taas elokuun lopussa, Sahan valot –lauantaina jalkapallon Padasjoen mestaruusturnauksen.

– Turnaus on tällä kertaa avoin kaikille, kun aiemmin osallistuminen rajattiin padasjokelaisiin, vinkataan PadY:n jp-jaostosta.