Nakukympissä suurin osa ensikertalaisia ★

Yksi Padasjoen tunnetuimmista ja oudoimmista tapahtumista pidettiin jälleen Vesijaolla. Nakujuoksu houkutteli osallistujia aiempia vuosia vähemmän. Osallistujista yli puolet oli ensikertalaisia.
Kokonaisuudessaan osallistujia oli kuutisenkymmentä. Viileä ja sateinen sää saattoi olla syynä viime vuosia vähäisemmälle osallistujamäärälle. Yleisöä sen sijaan näytti olevan paikalla enemmänkin.
Vesijaon-Porasan kyläyhdistyksellä on jälleen ollut suuret ponnistelut tapahtuman järjestämiseksi, mutta onneksi talkooväkeä on reilusti. Vesijaon Erämiehet olivat tuttuun tapaan vastuussa pysäköinnistä.
Kaksi osallistujaa oli Yhdysvalloista saakka. Juostessa he edustivat kotimaataan näkyvästi maalattuaan ylävartalonsa Yhdysvaltojen lipun värein. Juoksijoita oli myös Ruotsista, Skotlannista ja Intiasta. Valtaosa juoksijoista oli miehiä. Juoksussa voiton vei padasjokelainen Heikki Uusitalo.