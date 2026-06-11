Viehekalastuksen SM-finaali toi Suomen parhaat Laivarantaan

Maan parhaat viehekalastajat kokoontuvat 10.–13. kesäkuuta Padasjoelle ratkaisemaan vuoden 2026 viehekalastuksen Suomen mestaruudet.
SM-kisassa on 53 kaksihenkistä venekuntaa, jotka ratkovat SM-mitaleita kolmessa sarjassa.
Kalat mitataan veneessä välittömästi pyynnin jälkeen ja vapautetaan takaisin vesistöön. Kilpailijat toimittavat saaliistaan kuvalliset todisteet tuomaristolle. Yleisö voi seurata kilpailun etenemistä reaaliaikaisen tulospalvelun kautta.
Kisaveneet ovat nähtävillä jokaisen kilpailupäivän aamuna ja päivän päätteeksi. Näyttävimpiä ovat yhteislähdöt päivittäin klo 9.30 sataman aallonmurtajien edustalla.