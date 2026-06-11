Kasiniemessä maastoiltiin perinteiseen tapaan juosten ja polkupyörillä ★

Kokkopirtille kerääntyi lauantaina 6.6. yhteensä 27 maastojuoksijaa ja sankoin joukoin kannustajia. Kilpamatkat olivat 150 metristä 2,3 kilometriin.
– Sateet piti taukoa kisan ajan: kun viimeinen juoksija saateltiin maaliin taputusten kera, niin vettä alkoi taas tulla, kerrotaan Kasiniemestä.
P2 75 m: 1) Oliver Serttilä 1.31.3 P4 75 m: 1) Aaro Viinikainen 38.12, 2) Miki Salonen 50.5. T4: 1) Hilma Hölttä 27.9, 2) Nelli Orslahti 1.28,1. T6 700 m: 1) Aada Kokko 4.37.6, 2) Hilda Schildt 5.56.9 P6: 1) Antto Mertsalmi 4.51.3, 2) Manu Salonen 4.52.2 T8 1500 m: 1) Wilhemina Schildt 6.36.2, 2) Heini Pelli 11.40.9 P8: 1) Reino Schildt 6.39.2, 2) Roope Immonen 7.19.5 T10: 1) Ella Kokko 6.35.1, 2) Minttu Salonen 8.50.8, 3) Jasmin Lindgren 10.46.5 P10 koko lenkki: 1) Raimo Schildt 10.43.0 T12 1500 m: 1) Hilla Pelli 7.54.5 N+35: 1) Maria Schildt 11.22.3 N+50: 1) Leena Piira 13.09.5 M yleinen: 1) Leevi Lahti 16.18.5 M+35: 1) Kasimir Schildt 8.52.7., 2) Valtteri Schildt 9.53.8, 3) Heikki Immonen 11.59.4 M+60: 1) Tapio Björkman 10.54.6, 2) Petri Silvonen 12.46.0, 3) Jari Piira 20.29.4
Palkintojenjaon jälkeen oli gravellenkin vuoro. Se suoritettiin Kasi-reitillä, joka muodostaa kartalla kahdeksikon.