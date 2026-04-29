Työllisyys koheni hieman ★

Padasjoen työllisyystilanne koheni hieman maaliskuun aikana.

Työttömyysaste laski 13,2:een ja työttömiä oli kuun lopussa 129, mikä on kolme vähemmän kuin helmikuussa ja 12 vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan.

Lomautettuja oli 11. Työvoiman määrä Padasjoella on 977.

Työttömistä miehiä on 79, alle 25-vuotiaita viisi ja yli 50-vuotiaita 78. Pitkäaikaistyöttömiä on 63.

Työttömyyden kestot ovat pitkittyneet kaikissa ikäryhmissä. Työttö­mien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Päijät-Hämeessä 15,6 prosenttia, mikä on koko maan maakunnista korkein.

Päijänteen Vesitaksi etsii keikkakipparia, kansityöntekijöitä ja kanoottivuokraamon työntekijöitä. Lisäksi kaivataan mm. hoitoalan kesätyöntekijöitä.