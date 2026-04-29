Liikennepuiston avajaisissa pelle-esitys ★

Perinteisessä Padasjoen Liikennepuiston kaudenavaustapahtumassa esiintyy 9.5. klovnipari Justus ja Höpsi. Sirkus Lilliputin klovniduo tekee lapsille suunnattuja hyväntuulisia esityksiä ympäri Suomea.
Klovni Höpsi Höötänän promojuliste.
Maksuttomassa koko perheen tapahtumassa ovat mukana myös Poliisi ja Liikenneturva sekä paikalliset MLL:n Padasjoen yhdistys, Nuorisovaltuusto ja kunnan hyvinvointipalvelut. Vanhempainyhdistys pitää kahvilaa.
Liikennepuiston keväinen remontti saadaan valmiiksi avajaispäivään mennessä ja lapset pääsevät kokeilemaan uusia leikkivälineitä.
Polkuautotkin tulevat taas käyttöön koko kesäkaudeksi.