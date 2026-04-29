Kunnan suo ennallistetaan ★

Padasjoen kunta ottaa käyttöön luonnonarvosuunnitelman.
Ensimmäisenä pilottihankkeena aiotaan ennallistaa seitsemän hehtaarin suo Syrjäntakana. Ennallistaminen jälkeen alue menee pysyvään suojeluun. Rajanaapuri tekee samaan aikaan myös ennallistamista.
Käytännössä suolla olevaa puustoa hakataan lähemmäs luontotyypille ominaista. Ojat tukitaan ja padotaan. Kestää vuosia, ennen kuin suon vesitalous on palautunut alkuperäiselle tasolle.
Toimenpiteitä päästään tekemään ensi talvena.
Katuvalot automaattisiksi
Kunta tekee 10 vuoden vuokrasopimuksen C2 SmartLight Oy:n kanssa katuvalaistuksesta. Sopimus sisältää led-valaistuksen ja automaatioratkaisun, jolla voidaan ohjata valaistusta jopa valaisinkohtaisesti. Vikapäivystys toimii 24/7.
Padasjoen katuvaloverkosto inventointiin viime vuonna. Verkostossa on yhteensä 773 valaisinta ja 13 keskusta. Valaisimista 656 on vanhaa tekniikkaa ja vaihdettava uusiin lähitulevaisuudessa.
Sopimus auttaa kuntaa saavuttamaan Hinku-hankkeen mukaisia energiansäästötavoitteita. Vuokrauksen etuna on, että korjausvelka poistuu ilman investointikustannuksia.
Uudet valot ovat etäohjattavissa monipuolisesti. Valoa voidaan säätää katukohtaisesti ja eri vuorokaudenajoille.
Yhtiön tarjous sisältää 814 katuvalaisinta ja 31 puistovalaisinta.
Arrakoskelle vesiremppa
Arrakosken vesijohto uusitaan. Tekninen lautakunta päätti asiasta kokouksessaan viime viikolla.
Vesijohdon uusinta mahdollistaa kylätalo Raittiustalon liittämisen kunnan vesiverkkoon. Arrakosken vesihuoltolinjan pituus on 700 metriä, josta korjataan nyt 300 m. Vanha putki on päällystettyä teräsputkea.
Viime vuonna vesijohdosta oli suurehko vuoto. Silloin uusittiin putki valtatie 24:lta kylän risteysalueelle, josta nyt jatketaan vanhan koulun suuntaan. Samalla korjataan linjan yksi haara.